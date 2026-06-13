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Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के जंगल में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव 4 कट्टों में मिला, जिसमें सिर धड़ से अलग था और हाथ-पैर के पंजे कटे हुए थे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 13, 2026, 02:49 PM|Updated: Jun 13, 2026, 02:49 PM
Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला हरबाई की निर्मम हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है.

महिला के शव के कई टुकड़े मिलने के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. शव के अवशेषों को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया, जहां परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की गई.

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शरीर के टुकड़ों के साथ उनके आभूषण नहीं मिले

जानकारी के अनुसार, मृतका के शरीर के टुकड़ों के साथ उनके आभूषण नहीं मिले हैं, जिससे लूट के एंगल से भी जांच की जा रही है. पुलिस का मानना है कि हत्यारों ने पहचान छिपाने के इरादे से शव के कई टुकड़े किए थे.

मामले को लेकर मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस से पांच दिन के भीतर हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है. पुलिस अधिकारियों ने भी जल्द कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रोशन मीना स्वयं घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं. वहीं, सिटी सीओ मृत्युंजय मिश्रा ने सआदत अस्पताल मोर्चरी में परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें जांच की प्रगति से अवगत कराया.

हर पहलू की गहनता से जांच

पुलिस की अलग-अलग टीमें इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. इस दौरान किसान नेता हंसराज फागना और घांस गांव के प्रशासक मुकेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

4 कट्टों में बुजुर्ग महिला का आधा कटा शव

गांव में 4 कट्टों में बुजुर्ग महिला का आधा कटा शव जंगल में मिला, जिसमें सिर धड़ से अलग था और हाथ-पैर के पंजे कटे हुए थे. शव के कई हिस्से कुत्ते नोचकर खा गए.

इस मामले का खुलासा गुरुवार रात लगभग 11 बजे ग्रामीणों को बदबू आने हुआ. लोगों ने कहा कि उनको बीते दो-तीन दिनों से बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. वहीं, रात को ज्यादा बदबू फैलने से लोगों ने कट्टों को देखा तो उसमें शव मिला.

एक पर चार कट्टे चढ़े हुए थे रखे

सूचना मिलने पर यहां पुलिस पहुंची और सबूत जुटाए. पुलिस के अनुसार, जब पुलिस ने कट्टों को खोला तो महिला के शव के टुकड़े मिले. हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए शव के टुकड़े कर चार कट्टों में भरे गए थे. एक पर चार कट्टे चढ़े हुए रखे थे.

जानकारी के अनुसार, हरबाई मूल रूप से यूपी के आगरा की रहने वाली थी. हरबाई बीते करीब 25-30 सालों से अपने भाई के पास लवादर गांव में रह रही थी. भाई की पत्नी नहीं है इसलिए दोनों भाई-बहन साथ रहते थे. इस मामले के सामने आने के बाद से भाई घर पर नहीं है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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