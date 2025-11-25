Zee Rajasthan
SIR अभियान में टोंक जिले की बड़ी उपलब्धि, 23 BLO ने समय से पहले लक्ष्य किया हासिल

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत  75 प्रतिशत डेटा का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है. 

Published: Nov 25, 2025, 04:12 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 04:12 PM IST

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब तक 75 प्रतिशत डेटा का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है.

वहीं, मालपुरा के 11, निवाई के 8, टोंक और देवली-उनियारा के 2-2, कुल 23 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने निर्धारित समय से पहले 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सौंकरियां ने बताया कि सुपरवाइजर, बीएलओ और वालंटियर टीम भावना के साथ घर-घर पहुंचकर परिगणना प्रपत्र (ईएफ) भरवा रहे हैं. बेहतरीन कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है. अब तक 6 बीएलओ को सम्मानित किया जा चुका है और 20 अन्य बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कार्यालय में ऑनलाइन फार्म अपलोड करने के लिए नियुक्त कार्मिक भी लगातार कार्यरत हैं.

जिले में 75 प्रतिशत परिगणना प्रपत्र डिजिटाइज
डिप्टी डीईओ के अनुसार, सोमवार शाम 4 बजे तक जिले में 75% परिगणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं. मालपुरा – 73.52%, निवाई- 73.09%, टोंक – 66.61%, देवली-उनियारा – 71.46%.

डिजिटल सुविधा: ऑनलाइन पोर्टल का करें उपयोग
नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके भी ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भर सकते हैं. तकनीकी रूप से सक्षम मतदाताओं से अपील है कि वे इस पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपने फॉर्म ऑनलाइन भरें.

क्या होता है एसआईआर?
SIR यानी Special Inquiry Report चुनाव आयोग की एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है, जिसमें आपके वोटर रिकॉर्ड की सही जानकारी की जांच की जाती है. इससे आपका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज रहता है और किसी तरह की गलती नहीं होती.

इसके लिए BLO या चुनाव आयोग का अधिकारी आपके घर आता है और आपके नाम, पता, उम्र और परिवार के सदस्यों की वेरिफिकेशन करता है. सीधे शब्दों में कहें तो SIR = वोटर लिस्ट की सटीकता चेक करने की प्रक्रिया है.

