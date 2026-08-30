/टोंक में निकाय चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, ग्रामीण बोले- 'मुर्गा बना देना, लेकिन वोट नहीं डालेंगे'

Tonk News: राजस्थान के टोंक निकाय चुनाव 2026 को लेकर डारदाहिन्द गांव में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. ग्रामीणों की मांग है कि गांव को पुनः ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए.

ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे निकाय चुनाव में एक भी वोट नहीं डालेंगे और गांव से कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा.

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ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे

ग्रामीणों को समझाने के लिए SDM सीमा खेतान और तहसीलदार अजित पाल सिंह यादव गांव पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर चुनाव में मतदान करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और प्रशासन की समझाइश को मानने से इनकार कर दिया.

18 महीनों से गांव में विकास कार्य पड़े हैं ठप

ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पिछले करीब 18 महीनों से गांव में विकास कार्य ठप पड़े हैं. उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर गांव की समस्याओं को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. ग्रामीणों ने कहा कि यदि गांव को नगर निकाय में शामिल किया गया तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे और इसके बावजूद गांव का विकास नहीं होगा.

प्रशासन कहेगा तो हम मुर्गा बन जाएंगे

ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन कहेगा तो हम मुर्गा बन जाएंगे, लेकिन एक भी मत नहीं डालेंगे. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि चुनाव के दिन गांव के गेट पर ताला लगाया जाएगा और किसी को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांग को लेकर प्रशासन की ओर से SDM और तहसीलदार गांव पहुंचे, लेकिन उनकी मांग के बावजूद कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं आया. ग्रामीणों ने SDM सीमा खेतान का आभार जताते हुए कहा कि कम से कम आपने हमारी सुध तो ली, वो भी 18 महीने बाद ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि न तो वे मतदान करेंगे और न ही किसी राजनीतिक दल से कोई प्रत्याशी गांव से उम्मीदवारी जताएगा. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक डारदाहिन्द को दोबारा ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाता, उनका आंदोलन और चुनाव बहिष्कार जारी रहेगा.