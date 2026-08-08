/टोंक में महिला से मारपीट, रो-रोकर पीड़िता बोली-मुझे 'डायन' कहकर लाठी-डंडों से मारा गया

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के देवली भांची गांव से एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. यहां एक महिला को कथित तौर पर 'डायन' बताकर उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है. मारपीट में महिला घायल हो गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए टोंक के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला का अस्पताल में उपचार जारी है.

घटना के बाद पीड़ित महिला संतोष प्रजापत और उसके परिजन बरौनी थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि गांव में कुछ लोगों ने महिला को डायन बताते हुए उसके साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान महिला के साथ कथित तौर पर लाठी-डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिससे वह घायल हो गई.

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अस्पताल में रो-रोकर बताई आपबीती

घायल संतोष प्रजापत ने सआदत अस्पताल में रोते हुए अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ बेवजह मारपीट की गई और उसे डायन कहकर प्रताड़ित किया गया. घटना को याद कर महिला भावुक हो गई और रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई.

घटना का वीडियो भी वायरल

इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग महिला को कथित तौर पर 'डायन' बताते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया है. हालांकि ज़ी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद बरौनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटना के वास्तविक कारणों, मारपीट में शामिल लोगों और वायरल वीडियो की सत्यता सहित पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल घायल महिला का सआदत अस्पताल में उपचार चल रहा है. वहीं, गांव में महिला को 'डायन' बताए जाने और उसके साथ मारपीट के आरोप ने घटना को गंभीर बना दिया है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर

उदयपुर के प्रतापनगर थानाक्षेत्र में कल देर शाम कार से कुचल कर महिला की हत्या के मामले में एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में राजपूत समाज और परिजनों का धरना जारी है. धरने पर बैठे लोग आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे है. मामले पर डिप्टी छवि शर्मा ने बताया की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया हैं.

घटना के सीसीटीवी फुटेज में 6 से अधिक आरोपी निकलते हुए देखे जा रहे हैं. सभी की तलाश जारी है. अभी तक की जांच में सामने आया है कि मृतका के बेटे की आरोपियों की पैसे की लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होने घटना को अंजाम दिया. इस दौरान पीड़िता कार के सामने आ गई और उन्हें रोकने लगी, जिससे यह हादसा हुआ.