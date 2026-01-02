Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tonk NH-52 Case: टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूरिया के कट्टों में भरा 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट किया बरामद

Tonk News: टोंक नेशनल हाइवे पर मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट ओर अन्य विस्फोटक मामले को लेकर बुधवार की रात IB ओर गुरुवार की सुबह NIA की टीम ने पकड़े गए. आरोपियों से गहन पूछताछ की. उसके बाद अवैध विस्फोटक के साथ पकड़े गए दोनों आरोपियों सुरेंद्र मोची ओर सुरेन्द्र पटवा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 5 दिन के पीसी रिमांड पर पुलिस को सौंपा है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Jan 02, 2026, 09:40 AM IST | Updated: Jan 02, 2026, 09:40 AM IST

Trending Photos

राजस्थान को मेगा तोहफा! जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेसवे से आधा होगा सफर, जमीन के दाम हुए दोगुने
6 Photos
jaipur news

राजस्थान को मेगा तोहफा! जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेसवे से आधा होगा सफर, जमीन के दाम हुए दोगुने

Jaipur Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में सोना-चांदी के दाम गिरे, जानिए आज का नया रेट, तुरंत पहुंचें खरीदने
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में सोना-चांदी के दाम गिरे, जानिए आज का नया रेट, तुरंत पहुंचें खरीदने

Rajasthan Weather Update: ठंड से कांपा राजस्थान, 2 जनवरी को कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी, जानें अपने जिले का हाल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: ठंड से कांपा राजस्थान, 2 जनवरी को कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी, जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट

Tonk NH-52 Case: टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूरिया के कट्टों में भरा 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट किया बरामद

Tonk News: राजस्थान के टोंक में बुधवार को एक लग्जरी कार से 150 किलो अवैध विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही अन्य विस्फोटक के साथ बूंदी जिले के करवर थाना क्षेत्र के दो युवकों की गिरफ्तारी के बाद अब देश और प्रदेश की जांच एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही .

गुरुवार की सुबह संभवतया NIA की टीम टोंक जिले के नेशनल हाइवे 52 पर बरौनी पुलिस थाने पर पहुंची है, जहां अमोनियम नाइट्रेट के साथ पकड़े गए युवकों को गिरफ्तारी के बाद रखा गया है और पूछताछ हुई कि आखिर यह विस्फोटक कहां से लाया गया, किसको डिलीवरी देनी थी और अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कब से की जा रही थी? कहीं देश में विस्फोट की कोई गहरी साजिश तो नहीं रची जा रही थी, इन सब पहलुओं पर आगे जांच जारी है.

गलत हाथों में तो नहीं पहुंच रहा अमोनियम नाइट्रेट

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

देखना यह होगा कि आगे किस तरह के खुलासे होते हैं कि कहीं अमोनियम नाइट्रेट गलत हाथों में तो नहीं पहुंच रहा है. पुलिस के दो युवकों को गिरफ्तार किये जाने के बाद कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिए जाने की खबर है. इससे पहले बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा अरावली और अन्य जगह चल रहे अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाही को लेकर टोंक जिले में पुलिस की डीएसटी के द्वारा बड़ी कार्रवाही की गयी है.

भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री ज़ब्त

दरअसल, डीएसटी ने सियारा कार में बूंदी से टोंक लायी जा रही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री ज़ब्त की है. डीएसटी ने ये कार्रवाही टोंक-जयपुर एनएच 52 बरौनी थाना क्षैत्र में नाके बंदी करते हुए की. डीएसटी ने कार सवार दो लोगों सुरेंद्र पटवा और सुरेन्द्र मोची को गिरफ्तार किया है, जो बूंदी जिले के करवर के रहने वाले हैं.

यूरिया के कट्टों में भरा गया था अमोनियम नाईट्रेट
विस्फोटक माफियाओं द्वारा पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिये 150 किलोग्राम अमोनियम नाईट्रेट को यूरिया के कट्टों में भरा गया था. जब डीएसटी ने कार सवार दोनों लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कृषि कार्य के लिये यूरिया ले जाना बताया लेकिन कार में ही मिले 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 1100 सेफ्टी फ्यूज़ वायर से पता चल गया. पुलिस ने जब कट्टों की विस्तृत जांच की तो पता चला कि उनमें अमोनियम नाईट्रेट भरा गया था. डीएसटी ने यह कार्रवाही प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में की गयी.अमोनियम नाईट्रेट मूलत: खनन पत्थर खनन के काम मे आता है.

दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट में प्रयुक्त किया गया था अमोनियम नाईट्रेट
ग़ौरतलब है अमोनियम नाईट्रेट अत्यधिक ख़तरनाक किस्म का विस्फोटक माना जाता है. हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अमोनियम नाईट्रेट का ही उपयोग किया गया था.

टोंक शहर के पास व जिले में संचालित है कई अवैध खानें
ग़ौरतलब है कि जिला मुख्यालय से सटे अरावली के पहाड़ों और अन्य जगहों पर कई अवैध खाने संचालित हैं, जिनमें इन विस्फोटकों का उपयोग लिया जाता है.

पुलिस कर रही गहन जांच
डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह विस्फोटक किसी विध्वंसक कार्रवाई के लिये तो नहीं ले जाया जा रहा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news