/Tonk Nikay Chunav: टोंक में कांग्रेस की बल्ले-बल्ले! निकाय चुनाव में पायलट-कन्हैया का जलवा बरकरार

Tonk Nikay Chunav: राजस्थान के टोंक जिले के नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने जिले की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अलग-अलग तस्वीर पेश की है. जिले की एकमात्र नगर परिषद टोंक में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 59 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर लिया है. इसके साथ ही टोंक नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है. नतीजों को सचिन पायलट के प्रभाव और कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है.

वहीं, दूसरी ओर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया है. मालपुरा के साथ टोडारायसिंह, डिग्गी और लांबा हरिसिंह नगर निकायों में भी बीजेपी बोर्ड बनाने की स्थिति में है. इन निकायों के परिणामों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिली है. ऐसे में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है.

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देवली, दूनी और पीपलू में भी बीजेपी का पलड़ा भारी

जिले के देवली, दूनी और पीपलू नगर निकायों में भी बीजेपी बोर्ड बनाने की स्थिति में नजर आ रही है. इन निकायों में बीजेपी के पक्ष में आए परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.

उनियारा में कांग्रेस को बढ़त

उनियारा नगर पालिका में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया है और यहां कांग्रेस बहुमत हासिल करने की स्थिति में है. ऐसे में जिले के अलग-अलग निकायों में दोनों प्रमुख दलों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है.

निवाई में निर्दलीय निभाएंगे निर्णायक भूमिका

वहीं, निवाई नगर पालिका के परिणामों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. यहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं. बोर्ड गठन में निर्दलीयों का समर्थन सत्ता की चाबी साबित हो सकता है.

कुल मिलाकर टोंक जिले के निकाय चुनाव परिणामों में टोंक नगर परिषद में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के निकायों में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है. अब निगाहें उन निकायों में बोर्ड गठन और अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आगे की राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं.