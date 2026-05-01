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टोंक के निवाई में ‘नंदी महाराज’ का अनोखा चमत्कार, रोज तय समय पर पहुंचते हैं ज्वैलरी दुकान

Tonk News: टोंक के निवाई में एक ज्वैलरी दुकान पर पिछले 5 साल से रोज एक नंदी तय समय पर पहुंचता है. दुकानदार इसे महादेव का आशीर्वाद मानते हैं. नंदी के आने के बाद व्यापार में भी बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhupendar singh solanki
Published: May 01, 2026, 12:15 PM|Updated: May 01, 2026, 12:15 PM
टोंक के निवाई में ‘नंदी महाराज’ का अनोखा चमत्कार, रोज तय समय पर पहुंचते हैं ज्वैलरी दुकान
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Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के निवाई कस्बे से आस्था, विश्वास और रहस्य से जुड़ी एक अनोखी कहानी सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज के लोगों का भी ध्यान खींचा है. यहां एक साधारण सी ज्वैलरी दुकान अब लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रह गई है. मामला निवाई स्थित ‘महाकाल ज्वैलर्स’ का है, जहां पिछले करीब पांच वर्षों से एक नंदी रोजाना तय समय पर पहुंचता है.

स्थानीय लोगों के अनुसार यह नंदी बिना किसी रुकावट के हर दिन दुकान पर आता है और सीधे अंदर जाकर अपनी एक तय जगह पर बैठ जाता है. हैरानी की बात यह है कि न तो उसे कोई बुलाता है और न ही वह रास्ता भटकता है, फिर भी वह बिल्कुल समय पर पहुंचता है, मानो यह उसका रोज का नियम हो. यह दृश्य देखने के लिए आसपास के लोग भी दुकान पर जुटने लगे हैं.

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क्या कहना है दुकान मालिक दिनेश सोनी का
दुकानदार इस घटना को साधारण नहीं मानते. दुकान मालिक दिनेश सोनी का कहना है कि वे इसे भगवान महादेव का आशीर्वाद मानते हैं. जैसे ही नंदी दुकान में प्रवेश करता है, वहां पूजा-आरती की जाती है. नंदी को तिलक लगाया जाता है और गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है. इस पूरे क्रम में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन जाता है.

दिनेश सोनी बताते हैं कि जब से नंदी ने उनकी दुकान पर आना शुरू किया है, तब से उनके व्यापार में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. पहले जहां दुकान सीमित पहचान तक ही थी, वहीं अब यह पूरे इलाके में चर्चित हो चुकी है. कई लोग खासतौर पर इस अनोखे नजारे को देखने और नंदी के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं.

क्या है लोगों का मानना
इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी अलग-अलग मान्यताएं हैं. कुछ इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे भगवान शिव से जुड़ी आस्था का प्रतीक बताते हैं. हालांकि, यह बात जरूर है कि इस घटना ने निवाई को एक नई पहचान दी है.

नंदी को महाकाल मंदिर ले जाएंगे दुकान मालिक
दुकान मालिक ने यह भी बताया कि वे जल्द ही नंदी महाराज को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर ले जाने की योजना बना रहे हैं, जहां उन्हें शिप्रा नदी में स्नान करवाया जाएगा. इसके साथ ही काल भैरव मंदिर में भी दर्शन करवाने की बात कही जा रही है.

फिलहाल, निवाई की यह कहानी आस्था और विश्वास की एक ऐसी मिसाल बन गई है, जो लोगों को हैरान भी कर रही है और आकर्षित भी.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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