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टोंक में टेंडर से पहले बन गया ओपन जिम! ग्राम पंचायतों में अनियमितता के आरोप से मचा हड़कंप

Tonk News: टोंक जिले की घांस और मंडावर ग्राम पंचायतों में ओपन जिम निर्माण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे हैं. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उपकरण लगा दिए गए. मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 28, 2026, 10:59 AM|Updated: Jun 28, 2026, 10:59 AM
टोंक में टेंडर से पहले बन गया ओपन जिम! ग्राम पंचायतों में अनियमितता के आरोप से मचा हड़कंप
Image Credit: टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले की ग्राम पंचायत घांस और मंडावर में ओपन जिम निर्माण कार्य को लेकर अनियमितता के आरोप सामने आए हैं. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दोनों पंचायतों में निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ओपन जिम के उपकरण स्थापित कर दिए गए. इस मामले ने टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जिला कलक्टर को सौंपा गया ज्ञापन

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मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि जब निर्माण कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया था तो उसके बाद निविदा जारी करने का कोई औचित्य नहीं बचता. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से एक विशेष ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई.

टेंडर जारी होने से पहले पूरा हुआ निर्माण

उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत घांस ने 10 जून को और ग्राम पंचायत मंडावर ने 18 जून को ओपन जिम निर्माण के लिए निविदाएं जारी की थीं. आरोप है कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने और टेंडर के लिफाफे खोले जाने से पहले ही दोनों स्थानों पर ओपन जिम के उपकरण लगाए जा चुके थे. इस कारण पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं.

सरकारी राशि की बचत का भी दावा

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यदि नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती तो सरकार को लगभग 50 हजार रुपये की बचत हो सकती थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि करीब 2.50 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए ओपन जिम में उपयोग की गई निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और उससे जुड़े प्रमाण पत्रों की भी जांच की जानी चाहिए.

अधिकारियों के बयान

मामले पर पंचायत समिति टोंक की विकास अधिकारी सविता राठौड़ ने कहा कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

वहीं ग्राम पंचायत मंडावर के सचिव महावीर ने स्वीकार किया कि ओपन जिम का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कराया गया था. उनके इस बयान के बाद मामले को लेकर उठ रहे सवाल और गंभीर हो गए हैं.

जांच की मांग तेज

शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल करने तथा यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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