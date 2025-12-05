Zee Rajasthan
मंत्री दिलावर के सामने टोंक में फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- बीजेपी वोटर लेकिन सड़क तक नहीं

टोंक में मंत्री मदन दिलावर के सामने आरोप लगाया गया कि पूरी ढाणी बीजेपी वोटर है, फिर भी डेढ़ किमी की कच्ची सड़क आज तक नहीं बनी. बारिश में यह रास्ता दलदल बन जाता है और बच्चों और बुजुर्गों को ट्रैक्टर-ट्रॉली से गुजरना पड़ता है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Dec 05, 2025, 03:27 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 03:27 PM IST

मंत्री दिलावर के सामने टोंक में फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- बीजेपी वोटर लेकिन सड़क तक नहीं

Tonk News : टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यशाला के दौरान गुरुवार को शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर जनता से संवाद कर रहे थे. इसी दौरान मंडावर पंचायत की देवगंज ढाणी के रामस्वरूप जाट का गुस्सा फूट पड़ा.-मै

पूरी ढाणी बीजेपी वोटर लेकिन सड़क तक नहीं

मंत्री के सामने आरोप लगाया गया कि पूरी ढाणी बीजेपी वोटर है, फिर भी डेढ़ किमी की कच्ची सड़क आज तक नहीं बनी. बारिश में यह रास्ता दलदल बन जाता है और बच्चों और बुजुर्गों को ट्रैक्टर-ट्रॉली से गुजरना पड़ता है.

ग्रामीण बोले पंचायत में भ्रष्टाचार

रामस्वरूप ने बताया कि तीन साल से धरने-प्रदर्शन किए, शिकायतें दीं, यहां तक कि मंत्री से भी पहले मिल चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा—ग्रेवल के नाम पर 47 फर्जी मस्टररोल भरकर पैसा हजम कर लिया गया, पंचायत में भ्रष्टाचार है.

बिना सूचना के होगा औचक निरीक्षण- दिलावर

मंत्री दिलावर ने ज्ञापन लेते हुए ग्रामीण को आश्वस्त किया कि अब मामले में राहत दी जाएगी. इसी दौरान मेहंदवास के एक व्यक्ति ने पंचायत में सफाई नहीं होने की शिकायत की. एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि मंत्री के आने पर तो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाती हैं, लेकिन अंदरूनी पंचायतों की स्थिति बेहद खराब रहती है. ग्रामीणों ने मंत्री से बिना सूचना औचक निरीक्षण करने की मांग की.

मंत्री दिलावर का संदेश

मंत्री ने स्वच्छता, स्वदेशी और पॉलिथीन मुक्त समाज पर जोर देते हुए कहा कि, हर पंचायत को स्वच्छता के लिए हर माह एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं, जरूरत इच्छा शक्ति की है. उन्होंने बताया कि बर्तन बैंक के लिए भी हर पंचायत को राशि स्वीकृत की गई है ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम हो सके.

भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं -जलदाय मंत्री चौधरी

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा की भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जिला प्रमुख ने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया

जिला प्रमुख सरोज बंसल ने अपने पांच साल के विकास कार्यों का ब्योरा पेश किया. कार्यक्रम में कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे.

