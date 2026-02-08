Zee Rajasthan
"चाकू से मार दूंगा, चोटी पकड़कर निकाल दूंगा" ऑफिस में घुसकर महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी

Rajasthan News: टोंक पंचायत समिति में तैनात ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) सरिता राठौड़ को एक कर्मचारी ने ऑफिस में ही जान से मारने की गंभीर धमकी दे डाली. आरोपी अरविन्द कुमार मेहरा, जो जयपुर की संस्था अरावली द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक कॉर्डिनेटर के पद पर तैनात है, ने बीडीओ को "चोटी पकड़कर बाहर निकाल दूंगा" और "चाकू से मार दूंगा" जैसी खौफनाक धमकियां दीं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 08, 2026, 08:06 AM IST | Updated: Feb 08, 2026, 08:06 AM IST

Tonk Crime News: टोंक पंचायत समिति में तैनात ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) सरिता राठौड़ को एक कर्मचारी ने ऑफिस में ही जान से मारने की खौफनाक धमकी दे डाली. आरोपी अरविन्द कुमार मेहरा, जो जयपुर की संस्था अरावली (एसोसिएशन फॉर रूरल एडवांसमेंट थ्रू वॉलंटरी एक्शन एंड लोकल इन्वॉल्वमेंट) द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत ब्लॉक कॉर्डिनेटर के पद पर तैनात है, ने बीडीओ सरिता राठौड़ को "चोटी पकड़कर बाहर निकाल दूंगा" और "चाकू से मार दूंगा" जैसी गंभीर धमकियां दीं. इस घटना के बाद बीडीओ ने थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है.

अनुशासनहीनता पर समझाने के बाद भड़का आरोपी
बीडीओ सरिता राठौड़ ने बताया कि आरोपी अरविन्द कुमार मेहरा संस्था का कर्मचारी है, लेकिन उसकी हाजिरी पंचायत समिति टोंक में लगती है. वह ज्यादातर समय अनुपस्थित रहता था और एक-दो दिन में आकर हाजिरी लगा देता था. साथ ही ऑफिस के अन्य कर्मचारियों से भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था. शुक्रवार को भी वह अनुपस्थित रहने के बावजूद हाजिरी लगाकर आया. बीडीओ ने उसे अपने चेंबर में बुलाकर अनुशासनहीनता के बारे में समझाया. लेकिन आरोपी ने गलती मानने के बजाय आवेश में आकर तेज आवाज में बात करने लगा. जब उसे शांत रहकर बात करने को कहा गया, तो उसने अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज शुरू कर दी और बीडीओ को धमकाते हुए कहा, "मैं आपकी चोटी पकड़कर बाहर निकाल दूंगा, चाकू से मार दूंगा".

कर्मचारियों ने बचाया, आरोपी भागा
धमकी की आवाज सुनते ही अन्य कमरों में बैठे कर्मचारी दौड़कर चेंबर में पहुंचे. उन्होंने आरोपी को पकड़कर बाहर निकाला. बाहर भी वह कुछ देर तक धमकियां देता रहा और फिर वहां से चला गया. बीडीओ सरिता राठौड़ ने बताया कि आरोपी ने न सिर्फ उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, बल्कि राजकार्य में भी बाधा पहुंचाई है. उन्हें आरोपी से अभी भी जान का खतरा महसूस हो रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी
कोतवाल भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि बीडीओ सरिता राठौड़ की शिकायत पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी अरविन्द कुमार मेहरा की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच कर रही है. आरोपी के खिलाफ धमकी, अभद्र व्यवहार और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं.

यह घटना सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कर्मचारियों के व्यवहार पर सवाल खड़े करती है. बीडीओ सरिता राठौड़ ने कहा है कि आरोपी से उन्हें और उनके परिवार को खतरा बना हुआ है, इसलिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. जांच के बाद आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

