आखिरकार टोंक की दिव्यांग युवती को मिला न्याय, आखिरी सांस तक जेल में रहेगा रेप का आरोपी

Tonk News: टोंक में दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पीठासीन अधिकारी आरती माहेश्वरी ने आरोपी को प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी. आरोपी ने मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की.
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Tonk News: टोंक में दुष्कर्म के एक बेहद गंभीर मामले में विशिष्ट न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित न्यायालय की पीठासीन अधिकारी आरती माहेश्वरी ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को उसके प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा दी है.
न्यायालय ने सेशन प्रकरण 'सरकार बनाम रामलाल' में आरोपी रामलाल (52), निवासी भवानीपुरा, डिग्गी को दोषी करार दिया. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एल) के तहत आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अतिरिक्त धारा 450 के तहत 10 वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी निर्धारित किया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है.
कब की है घटना
विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट के अनुसार यह घटना 19 मई 2024 की है. पीड़िता की मां ने थाना झिराना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री, जो जन्म से मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है, घर पर अकेली थी. इसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए 16 गवाह, 33 दस्तावेज और 5 भौतिक साक्ष्य (आर्टिकल्स) पेश किए. सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहस को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई.
कविता के माध्यम से सुनाई सजा
फैसले में न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कविता के माध्यम से भी अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और यह संदेश दिया कि खामोशी के बावजूद सच सामने आता है तथा हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए. साथ ही अदालत ने पीड़िता के परिजनों को प्रतिकर योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा भी की है.
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