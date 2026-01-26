टोंक में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने फहराया तिरंगा, ऑपरेशन सिन्दूर और सेना के पराक्रम का किया बखान

Republic Day 2026: टोंक में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने ध्वजारोहण कर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. उन्होंने सेना के पराक्रम और स्वच्छता पर जोर दिया. समारोह में वीरांगनाओं का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं की भव्य झांकियां प्रदर्शित की गईं.
Kanhaiya Lal Chaudhary in Tonk: नवाबी नगरी टोंक में 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को अपार उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहाँ मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के जलदाय एवं भू-जल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली.
भव्य परेड और वंदे मातरम की गूंज
समारोह में आरएसी, राजस्थान पुलिस (पुरुष व महिला), होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट-गाइड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया. इस वर्ष का आयोजन विशेष रहा क्योंकि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष वादन किया गया. पुलिस बैंड की देशभक्ति धुनों ने उपस्थित जनसमूह में जोश भर दिया.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा, जिसमें प्रदेश की प्रगति और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया.
वीरांगनाओं का सम्मान और मंत्री का उद्बोधन
मुख्य अतिथि कन्हैया लाल चौधरी ने कार्यक्रम में वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. साथ ही, जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए.
अपने संबोधन में मंत्री ने कहा-"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख वैश्विक पटल पर बढ़ी है. ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा माना है. अब हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होगा."
झांकियां
समारोह में स्कूली छात्राओं ने सामूहिक देशभक्ति नृत्य और योग ड्रिल का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियां रहीं. शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, और वन विभाग सहित जिला परिषद की झांकियों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सजीव प्रदर्शन किया गया.
गरिमामय उपस्थिति
इस अवसर पर देवली-उनियारा विधायक राजेन्द्र गुर्जर, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, और सीईओ परशुराम धानका सहित जिले के तमाम आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.
