/टोंक के जय मूंदड़ा ने आयरलैंड से खेलते हुए भारत के खिलाफ चटकाए 2 विकेट, संजू सैमसन को पहली ही गेंद पर किया आउट

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Tonk News: राजस्थान के टोंक के युवा क्रिकेटर जय मूंदड़ा ने आयरलैंड की ओर से खेलते हुए भारत के खिलाफ टी-20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट लेकर यादगार शुरुआत की.
16वें ओवर में बल्लेबाज शिवम दुबे का विकेट लिया
इसके बाद जय ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी. मैच के 16वें ओवर में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को भी अपना शिकार बनाया और अपनी प्रतिभा का एक बार फिर परिचय दिया. हालांकि 18वें ओवर में उनके पास तीसरा विकेट लेने का मौका था, लेकिन हर्षित राणा का कैच छूट जाने से यह मौका हाथ से निकल गया.
पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर गए थे आयरलैंड
28 वर्षीय जय मूंदड़ा वर्ष 2021 में एमटेक की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड गए थे. वहां नौकरी के साथ-साथ क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और वर्ष 2025 में आयरलैंड की नागरिकता प्राप्त की. शानदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन आयरलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हुआ.
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जय इससे पहले डबलिन के प्रतिष्ठित लैंस्टर क्रिकेट क्लब से खेल चुके हैं और वर्ष 2023 में आयरिश सीनियर कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं. टोंक और राजस्थान अंडर-14 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके जय की इस उपलब्धि से पूरे टोंक जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.
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