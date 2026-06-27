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टोंक के जय मूंदड़ा ने आयरलैंड से खेलते हुए भारत के खिलाफ चटकाए 2 विकेट, संजू सैमसन को पहली ही गेंद पर किया आउट

Tonk News: टोंक के युवा क्रिकेटर जय मूंदड़ा ने आयरलैंड की ओर से खेलते हुए भारत के खिलाफ टी-20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया. भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट लेकर यादगार शुरुआत की.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 27, 2026, 03:28 PM|Updated: Jun 27, 2026, 03:28 PM
टोंक के जय मूंदड़ा ने आयरलैंड से खेलते हुए भारत के खिलाफ चटकाए 2 विकेट, संजू सैमसन को पहली ही गेंद पर किया आउट
Image Credit: Jai MoondraSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: राजस्थान के टोंक के युवा क्रिकेटर जय मूंदड़ा ने आयरलैंड की ओर से खेलते हुए भारत के खिलाफ टी-20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट लेकर यादगार शुरुआत की.

16वें ओवर में बल्लेबाज शिवम दुबे का विकेट लिया

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इसके बाद जय ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी. मैच के 16वें ओवर में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को भी अपना शिकार बनाया और अपनी प्रतिभा का एक बार फिर परिचय दिया. हालांकि 18वें ओवर में उनके पास तीसरा विकेट लेने का मौका था, लेकिन हर्षित राणा का कैच छूट जाने से यह मौका हाथ से निकल गया.

पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर गए थे आयरलैंड

28 वर्षीय जय मूंदड़ा वर्ष 2021 में एमटेक की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड गए थे. वहां नौकरी के साथ-साथ क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और वर्ष 2025 में आयरलैंड की नागरिकता प्राप्त की. शानदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन आयरलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हुआ.

जय इससे पहले डबलिन के प्रतिष्ठित लैंस्टर क्रिकेट क्लब से खेल चुके हैं और वर्ष 2023 में आयरिश सीनियर कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं. टोंक और राजस्थान अंडर-14 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके जय की इस उपलब्धि से पूरे टोंक जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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