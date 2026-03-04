Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टोंक में दो समुदायों के बीच झड़प और पथराव, तनावपूर्ण माहौल के बीच भारी पुलिस बल तैनात

Tonk News: टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के संघपुरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते दो समुदायों के बीच झगड़ा और पथराव हो गया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए. घटना में दो लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौके पर पहुंची पुलिस और आरएसी के जवानों ने भीड़ को हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया. शहर में तीन थाना क्षेत्रों का जाब्ता तैनात किया गया है. डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल स्थिति शांत है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 04, 2026, 07:24 AM IST | Updated:Mar 04, 2026, 07:24 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में रोज बदल रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज का अपडेट
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में रोज बदल रहे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज का अपडेट

Jaipur Gold Silver Price Update Today: होली पर ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, जयपुर में कीमतें घटीं, पढ़ें सोना-चांदी के ताजा रेट्स
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: होली पर ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, जयपुर में कीमतें घटीं, पढ़ें सोना-चांदी के ताजा रेट्स

Rajasthan Weather Update: होली के दिन तीखी गर्मी का ट्रेलर, राजस्थानियों को पसीना करेगा तरबतर! पढ़ें मौसम विभाग का अपडेट
6 Photos
rajasthan weather update

Rajasthan Weather Update: होली के दिन तीखी गर्मी का ट्रेलर, राजस्थानियों को पसीना करेगा तरबतर! पढ़ें मौसम विभाग का अपडेट

चंग-गीदड़ नृत्य से लेकर डेंगा मार होली तक! जानें राजस्थान में होली की 13 अनोखी परंपराएं
7 Photos
holi 2026

चंग-गीदड़ नृत्य से लेकर डेंगा मार होली तक! जानें राजस्थान में होली की 13 अनोखी परंपराएं

टोंक में दो समुदायों के बीच झड़प और पथराव, तनावपूर्ण माहौल के बीच भारी पुलिस बल तैनात

Tonk News: टोंक में मंगलवार की रात रात पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के संघपुरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते दो अलग-अलग समुदायों के दो पक्षों में हुए झगड़े ओर पथराव के बाद लोग अलग समूहों में एकत्र हो गए और हालात तनावपूर्व हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस और आरएसी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और शहर में तीन थाना क्षेत्रों का जाब्ता तैनात किया गया.

वहीं, घटना में घायल दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना को लेकर दोनों ही पक्षों में रोष व्यापत है. वहीं, पुलिस का कहना है कि जो भी दोनों पक्ष रिपोर्ट देंगे, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी. मौके पर शांति है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.

तीन थाना क्षेत्रों के साथ आरएसी का जाब्ता तैनात
टोंक शहर में होली के पर्व और रमजान के दौरान हुई इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. घटना स्थल के साथ-साथ अस्पताल परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. शहर कोतवाली, पुरानी टोंक थाना और सदर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है. इसके अलावा पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल बुलाया गया है और आरएसी के जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. टोंक डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ है. मौके पर शांति है. दोनों पक्ष जो भी रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं देवें.

मौके पर एक पक्ष तो दूसरा पक्ष अस्पताल में जमा हुआ
टोंक शहर के संघपुरा क्षेत्र में आपसी कहासुनी के बाद जहां माहौल बिगड़ गया और मौके पर पथराव भी हुआ और हालात तनावपूर्ण हो गए. घटना के बाद एक पक्ष के दो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. वहीं, घटना स्थल पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान ने घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि दहशत गर्दो ने भीड़ के रुप में हमला किया है कठोर कार्यवाही होनी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news