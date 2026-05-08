/टोंक में कीचड़ भरे गड्ढे में फंसी स्कूल बस, मची गई चीख-पुकार, लोगों ने कलेक्टर टीना डाबी से लगाई गुहार

Tonk News: टोंक जिला मुख्यालय पर शुक्रवार की सुबह टोंक शहर के वार्ड नंबर 22 के तारण गांव में उस समय बच्चों के जान आफत में पड़ गई, जब सड़क किनारे मौजूद एक गड्ढे में बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल बस फंस गई और बस पलटने की हालत बन गई. जैसे-तैसे कीचड़ में से होकर बच्चे बस से बाहर आए.

यह घटना नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है. जहां सड़क पर भरा हुआ पानी ओर सड़क किनारे गड्ढे में रोज कोई न कोई बाइक सवार गिरता है तो कई बार चौपहिया वाहन भी फंसते हैं. शुक्रवार को एक हादसा बच गया. गनीमत यह रही कि निजी स्कूल की यह बस पलटी नहीं, वर्ना बड़ा हादसा हो सकता था. इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार प्रशाशन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन नगर परिषद कोई ध्यान नहीं देती है. ऐसी सूरत में उन्हें मंदिर से लेकर स्कूल तक कीचड़ से होकर जाना पड़ता है, घटना के बाद बच्चो के चेहरों पर भय देखने को मिला तो ग्रामीणों में नाराजगी.

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क्या कहना है स्थानीयों का

गांव में रहने वाले राजेश यादव ने बताया कि सालो से सड़क पर कीचड़ ओर गंदा पानी भरा रहता है हम नगर परिषद ओर प्रसाशन से कई बार गुहार लगा चुके है लेकिन नालियां नही होने से हमे नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है रोज नए हादसे पेश आते है लेकिन कोई सुनने वाला नजर नही आता है आज यह बस पलट सकती थी बड़ा हादसा टल गया हमारी मांग है कि गांव में नालियों का निर्माण हो.

गांव के स्टूडेंट्स का है यह कहना

गांव के छात्र हर्षल यादव का कहना है कि आज बस में छोटे छोटे बच्चे सवार थे अगर बस पलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था गनीमत यह रही कि हादसा टल गया लेकिन हर रोज यहां ऐसी घटनाएं होती हैं हमें तो हर दिन कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है.

कलेक्टर टीना डाबी से की विशेष मांग

गांव में ही रहने वाले सोहन यादव ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से मांग की है कि गांव के लोगों को कीचड़ की समस्या से निजात दिलाई जाए ओर पानी की निकासी के साथ ही नालियों का निर्माण जरूरी है.