Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के हिंगोनिया बुजुर्ग स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है. यहां कक्षा 9 के परीक्षा परिणाम में कथित हेरफेर कर फेल छात्रों को पास किए जाने का आरोप लगा है, जिससे पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं.

जानकारी के अनुसार, स्कूल में घटते नामांकन को रोकने के लिए संस्था प्रधान कुंवर सिंह यादव पर गांव के प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर रिजल्ट बदलवाने का आरोप है. मामला तब उजागर हुआ जब गांव के एक युवक ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

जानबूझकर परिणाम को लॉक नहीं किया गया

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 24 मार्च 2026 को परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक होना था, लेकिन आरोप है कि जानबूझकर परिणाम को लॉक नहीं किया गया. स्कूल के 11 छात्र फेल हो गए थे, जिन्हें पास कराने के लिए 25 मार्च को मेगा पीटीएम के नाम पर पंचायत बुलाई गई.

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शिक्षकों पर छात्रों को पास करने का दबाव बनाया गया

बताया जा रहा है कि इस बैठक में केवल फेल छात्रों के अभिभावकों और गांव के कुछ प्रभावशाली लोग मौजूद थे. करीब तीन घंटे तक चली चर्चा और दबाव के बाद शिक्षकों पर छात्रों को पास करने का दबाव बनाया गया. परीक्षा प्रभारी मुकेश कुमार मीणा ने इसका विरोध भी जताया, लेकिन संस्था प्रधान ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया.



शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

वहीं वरिष्ठ व्याख्याता सुगन लता शर्मा ने भी स्पष्ट कहा कि परीक्षा परिणाम गोपनीय होता है और इस तरह गांव वालों के साथ बैठकर इसे बदलना गलत है लेकिन उनकी बात भी अनसुनी कर दी गई. अंततः सभी 11 फेल छात्रों को पास कर दिया गया.



सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिजल्ट लॉक होने से पहले ही फेल छात्रों की जानकारी गांव में कैसे पहुंची? आरोप है कि परिणाम पहले ही लीक कर दिया गया था और अब फेल छात्रों की मार्कशीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना यह होगा कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और दोषियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं. फिलहाल, निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

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