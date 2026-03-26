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टोंक में 54 दिन बाद सीतारामपुरा पंचायत के टूटे ताले, फर्जी दिव्यांगता मामले में ग्राम विकास अधिकारी बर्खास्त

Rajasthan News: टोंक के सीतारामपुरा में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले VDO विजय चौधरी की बर्खास्तगी के बाद 54 दिन से बंद पंचायत के ताले तोड़े गए. गायब रिकॉर्ड और ठप विकास कार्यों के बीच रमेश चंद शर्मा को नया चार्ज दिया गया है. प्रशासन अब गायब सरकारी संपत्ति की जांच कर रहा है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 26, 2026, 02:57 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 02:57 PM IST

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टोंक में 54 दिन बाद सीतारामपुरा पंचायत के टूटे ताले, फर्जी दिव्यांगता मामले में ग्राम विकास अधिकारी बर्खास्त

Tonk News: टोंक जिले की सीतारामपुरा ग्राम पंचायत में पिछले करीब दो महीनों से ठप पड़ा सरकारी कामकाज बुधवार को फिर से पटरी पर लौट आया. फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले ग्राम विकास अधिकारी (VDO) की बर्खास्तगी के बाद से बंद पड़े पंचायत भवन के ताले प्रशासन ने कटर मशीन से कटवाए और नए अधिकारी को कार्यभार सौंपा.

फर्जी दिव्यांगता का बड़ा खुलासा
यह पूरा मामला ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 से जुड़ा है. बता दें कि सीतारामपुरा में तैनात विजय चौधरी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाई थी. जिसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल (जयपुर) और अजमेर के मेडिकल बोर्ड की त्रिस्तरीय जांच में सामने आया कि विजय की दिव्यांगता मात्र 30% थी, जबकि सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम 40% अनिवार्य है. जिला स्थापना समिति के निर्णय के बाद 31 जनवरी 2026 को उन्हें राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.

54 दिन बाद टूटे ताले, गायब मिला रिकॉर्ड
बर्खास्तगी के बावजूद विजय चौधरी चार्ज नहीं सौंप रहे थे, जिससे ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था. जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के आदेश पर विकास अधिकारी महेंद्र जैन की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और 5 सदस्यीय कमेटी की मौजूदगी में अटल सेवा केंद्र के ताले कटर से काटे गए. हैरानी की बात यह रही कि पंचायत भवन से कैश बुक, सरकारी रिकॉर्ड, कंप्यूटर और लैपटॉप गायब मिले. एक अलमारी बंद मिली, जिसे कमेटी ने मौके पर ही सील कर दिया.

ग्रामीणों का आक्रोश और नया चार्ज
ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पंचायत प्रशासक राजाराम गुर्जर को भी बदलने की मांग की है. उनका आरोप है कि पिछले 54 दिनों से न तो प्रशासक पंचायत पहुंचे और न ही कोई काम हुआ, जिससे विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. अब रमेश चंद शर्मा को सीतारामपुरा ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, ताकि ठप पड़ी योजनाओं को फिर से शुरू किया जा सके.

आगे की कार्रवाई
कार्यवाहक विकास अधिकारी महेंद्र जैन ने बताया कि बर्खास्त अधिकारी और प्रशासक को बार-बार बुलाने के बावजूद वे मौके पर नहीं पहुंचे. गायब रिकॉर्ड और सरकारी संपत्ति की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं.

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