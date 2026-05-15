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खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Tonk Student Suicide: टोंक जिले में महावीर कॉलोनी निवासी एक छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला काफी संवेदनशील बन गया है. इस घटना को लेकर गुरुवार को गुर्जर समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों ने सांड बाबा मंदिर से रैली निकालकर घंटाघर चौराहा पहुंचा और वहां धरना शुरू कर दिया.

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: May 15, 2026, 02:15 PM|Updated: May 15, 2026, 02:15 PM
खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम
Image Credit: Tonk Student Suicide

Tonk Crime News: महावीर कॉलोनी में एक छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला अब पूरे जिले में तूल पकड़ता जा रहा है. घटना को लेकर गुरुवार को गुर्जर समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी सांड बाबा मंदिर से रैली निकालकर घंटाघर चौराहा पहुंचे और वहां धरना शुरू कर दिया.

प्रदर्शन और मांगें
धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने मृतक छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मामले में धर्मांतरण संबंधी धाराएं जोड़ने की मांग की है. साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कथित धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश करने की भी जोरदार मांग रखी गई.प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मृतक छात्र के साथ लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और खतना करवाने की घटना हुई थी. उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और पूरे गिरोह को बेनकाब किया जाए.

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घंटाघर चौराहा जाम, भारी पुलिस बल तैनात
प्रदर्शनकारियों ने घंटाघर चौराहे के चारों ओर रास्ते जाम कर दिए, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. भारी भीड़ जमा होने के कारण प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी धरने में मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक धरना जारी रहेगा.

सामाजिक तनाव और प्रशासनिक चुनौती
इस घटना ने टोंक जिले में सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है. हिंदू संगठनों और गुर्जर समाज के नेताओं का कहना है कि युवाओं को धर्मांतरण के जाल में फंसाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है. परिजनों का आरोप है कि छात्र की आत्महत्या के पीछे मानसिक प्रताड़ना थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो स्थिति और बिगड़ सकती है. इस बीच जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की बात कही है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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