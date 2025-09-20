Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tonk News: टोंक में सोशल मीडिया अफवाह से बवाल, हंगामा भड़कने के बाद शहर में तोड़फोड़, पुलिस अलर्ट

Tonk Violence: टोंक जिले के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाहों से तनाव फैला. समुदाय विशेष के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जो उग्र हो गया. भीड़ ने एक कारखाने में तोड़फोड़ और मारपीट की, लेकिन पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित हुई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 20, 2025, 08:02 AM IST | Updated: Sep 20, 2025, 08:02 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Unique Facts: क्या आप जानते हैं राजस्थान के शहरों का रंगीन कोड?
6 Photos
Rajasthan News,

Rajasthan Unique Facts: क्या आप जानते हैं राजस्थान के शहरों का रंगीन कोड?

जीण माता की ज्योत से घर ले आइए बस यह एक चीज, दूर होंगी आंखों से जुड़ी बीमारियां!
6 Photos
Sikar News

जीण माता की ज्योत से घर ले आइए बस यह एक चीज, दूर होंगी आंखों से जुड़ी बीमारियां!

Trending Quiz: आखिर कैसे राजस्थान की लूनी नदी हो गई मीठी से खारी! क्या है इसके नाम के पीछे का रहस्य?
7 Photos
Trending Quiz

Trending Quiz: आखिर कैसे राजस्थान की लूनी नदी हो गई मीठी से खारी! क्या है इसके नाम के पीछे का रहस्य?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Tonk News: टोंक में सोशल मीडिया अफवाह से बवाल, हंगामा भड़कने के बाद शहर में तोड़फोड़, पुलिस अलर्ट

Tonk Violence: राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाहों को लेकर समुदाय विशेष के सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए. कार्यवाही की मांग को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गया, जो तेजी से उग्र रूप धारण कर लिया. भीड़ एक कारखाने तक पहुंच गई, जहां तोड़फोड़ की गई और वहां मौजूद लोगों से मारपीट की खबरें भी सामने आईं. सूचना मिलते ही शहर के तीन थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत की.

बाद में समुदाय की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर अब शांति है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो मिली है, लेकिन सोशल मीडिया टिप्पणी का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया, लेकिन पुलिस की तत्परता से बड़ा बवाल टल गया.

राजस्थान के टोंक जिले में शुक्रवार रात को सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर तनाव फैल गया. बहिर क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और हंगामा मचाया. भीड़ ने एक कारखाने में तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति पर काबू पा लिया गया. अब क्षेत्र में शांति बहाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भारी पुलिस बल की तैनाती
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात टोंक के बहिर इलाके में सोशल मीडिया पर फैली एक आपत्तिजनक पोस्ट की अफवाह के बाद एक समुदाय विशेष के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए. नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें भीड़ ने पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक कारखाने की ओर रुख किया और कुछ लोगों ने वहां घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट की कोशिश की. सूचना मिलते ही तीन थानों की पुलिस और अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा. पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.


'आपत्तिजनक पोस्ट का सबूत नहीं मिला'
एडिशनल एसपी बृजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ हटने को तैयार नहीं थी. बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला. पुलिस ने शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. वर्तमान में बहिर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है.

धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया
मुस्लिम धर्म गुरु आदिल नदवी ने कहा, 'सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जानी चाहिए. नौजवानों में आक्रोश है, उन्हें मुश्किल से समझाया गया. FIR मेरे पास है और साइन कर दी गई है. पुलिस से कार्रवाई का वादा लिया जाना चाहिए.' AIMIM नेता कासिफ जुबेरी ने बताया, 'समीर नाम के व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर भद्दी टिप्पणियां कीं, जिससे मुस्लिम समाज में रोष फैला. नौजवानों को समझाकर वापस भेजा गया और पुलिस में FIR दी गई है. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.'

Tags

Trending news