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खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

Tonk News: टोंक के टोडारायसिंह में बजरी से जुड़े पुराने मामले में तत्कालीन थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है. परिवादी ने 50 हजार रुपये मांगने और खाली डंपर को बजरी से भरा बताकर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Aug 08, 2026, 07:04 AM IST | Updated:Aug 08, 2026, 07:04 AM IST
खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज
Image Credit: खाली डंपर को बजरी से भरा बताकर केस लगाने का आरोप.

Tonk News: टोंक जिले के टोडारायसिंह थाना क्षेत्र में बजरी खनन से जुड़े पुराने मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. न्यायालय में पेश किए गए इस्तगासे के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच मालपुरा सर्कल ऑफिसर को सौंपी गई है.

थानाधिकारी मुकेश कुमार वर्मा के अनुसार, यह मामला अक्टूबर 2025 में सामने आए एक प्रकरण से जुड़ा है. उस समय पुलिस ने बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया था. इसके बाद टोरड़ी (मालपुरा) निवासी मोहित कुमार जैन ने इस कार्रवाई को लेकर न्यायालय में परिवाद पेश किया. न्यायालय में दायर इस्तगासे के आधार पर गुरुवार को पुलिस ने मामला दर्ज किया.

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इन छह पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुआ केस

मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी हरिराम चौधरी, तत्कालीन हेड कांस्टेबल रंगलाल गुर्जर, कांस्टेबल कालूराम चौधरी, होमगार्ड रामनारायण, तत्कालीन एएसआई महावीर बराला और 112 वाहन चालक नंदकिशोर को आरोपी बनाया गया है. सभी के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

परिवादी ने लगाए गंभीर आरोप

परिवादी मोहित कुमार जैन का आरोप है कि 15 अगस्त 2025 की रात उसका डंपर खाली था. उसके मुताबिक, मोर थाना क्षेत्र से पुलिसकर्मी डंपर को अपने कब्जे में लेकर टोडारायसिंह थाने पहुंचे थे. परिवादी का आरोप है कि थाने में उससे 50 हजार रुपये की मांग की गई. राशि नहीं देने पर उसके खाली डंपर को अवैध बजरी से भरा हुआ बताकर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

CCTV और GPS फुटेज होने का दावा
परिवादी ने अपने आरोपों के समर्थन में कई सबूत होने की बात कही है. उसका दावा है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस लोकेशन और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं. परिवादी के अनुसार, इन सबूतों से उस रात डंपर की रियल सिचुएशन और उसकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है.

न्यायालय के आदेश पर शुरू हुई जांच
पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेश के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पूरे केस की जांच की जा रही है. जांच की जिम्मेदारी मालपुरा सर्कल ऑफिसर को दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आने वाले सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी. जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति होगी साफ
फिलहाल पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है. परिवादी की ओर से लगाए गए आरोप और पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामले के तथ्यों की जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी. पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजों और सबूतके आधार पर निष्पक्ष जांच करने की बात कही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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