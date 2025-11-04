Zee Rajasthan
Tonk Weather Update: टोंक में सुबह से लगातार हो रही झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी

Tonk Weather Update: राजस्थान के टोंक जिले में मंगलवार अल सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई. देर रात के बाद सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा इलाका भीग गया है. जिले के कई कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बरसात होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendra Singh Solanki
Published: Nov 04, 2025, 12:46 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 12:46 PM IST

जिले में मंगलवार अल सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई. देर रात के बाद सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा इलाका भीग गया है. जिले के कई कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बरसात होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है.


मिली जानकारी के अनुसार, देवली, दूनी, टोंक, उनियारा, निवाई, मालपुरा और टोडारायसिंह इलाकों में अल सुबह से ही तेज बारिश हो रही है. कई स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं, जिससे खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं. कुछ क्षेत्रों में खेतों में पानी भर जाने की खबरें भी सामने आई हैं.

क्या कहना है किसानों का
किसानों का कहना है कि यह बारिश ऐसे समय में हुई है जब रबी फसलों की बुवाई की तैयारी चल रही थी, वहीं खरीफ की कुछ फसलें अभी भी खेतों में खड़ी हैं. अचानक हुई तेज बरसात से तिल, मूंग, बाजरा और कपास जैसी फसलों को नुकसान का डर जताया जा रहा है. कई किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि अगर बारिश का दौर जारी रहा तो खेतों में पानी जमा हो जाएगा, जिससे फसलों के सड़ने और उत्पादन पर असर पड़ सकता है.

सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी धीमी रही
जिले के कई इलाकों में अल सुबह से रुक-रुक कर बारिश जारी है, जिससे जनजीवन पर भी असर पड़ा है. सुबह-सुबह बारिश के चलते बाजार देर से खुले और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी धीमी रही. ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है.

बारिश की संभावना बनी रहेगी
मौसम विभाग के अनुसार, टोंक जिले और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी. विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें और बुवाई का कार्य कुछ समय के लिए रोक दें.


बारिश से मौसम भले ही सुहाना हो गया हो, लेकिन किसानों के लिए यह राहत से ज्यादा चिंता का सबब बन गया है. लगातार बरसात ने उम्मीदों की फसल पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं.

बारिश से मौसम भले ही सुहाना हो गया हो, लेकिन किसानों के लिए यह राहत से ज्यादा चिंता का सबब बन गया है. लगातार बरसात ने उम्मीदों की फसल पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं.

