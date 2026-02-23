अचानक बदला मौसम! अगले तीन घंटे में टोंक में हो सकती है बारिश , IMD ने जारी किया अलर्ट

Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Today: टोंक में आज मौसम का मिजाज बदल गया है. काली घटाओं और रिमझिम बारिश की संभावना से तापमान गिर गया है. IMD ने टोंक, जयपुर और दौसा में अगले 3 घंटों के लिए हल्की बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 23, 2026, 10:10 AM IST | Updated:Feb 23, 2026, 10:11 AM IST

Tonk Weather Today: राजस्थान में जहां एक ओर पारा चढ़ने लगा था, वहीं आज टोंक में मौसम ने अचानक करवट लेकर सबको चौंका दिया है. सुबह से ही आसमान में छाई काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने टोंक के निवासियों को एक बार फिर गुलाबी सर्दी का अहसास करा दिया है.

आसमान में काली घटाएं, बाजारों में सन्नाटा
सुबह से ही टोंक का मिजाज बदला-बदला नजर आया. जहां आसमान में बादलों का डेरा है और वहीं हल्की रिमझिम बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है. अचानक बदले इस घटनाक्रम से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वातावरण में फिर से सिहरन बढ़ गई है. ठंडी हवाओं और संभावित बारिश के चलते सुबह के समय बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही. लोग फिर से गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए और चाय की थड़ियों पर भीड़ बढ़ गई.

IMD का अलर्ट
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा रिपोर्ट जारी करते हुए आगामी कुछ घंटों के लिए चेतावनी दी है- कि टोंक के साथ-साथ जयपुर, दौसा और सवाईमाधोपुर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग ने बारिश के साथ-साथ आकाशीय बिजली चमकने और कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है.

बदलते मौसम के इस दौर में बच्चे-बूढ़े और महिलाओं( संवेदनशील वर्गों को) को सलाह दी जाती है कि वे अपने सेहत का ध्यान रखें. साथ ही जितना हो सके बाहर निकलने से बचे जितना हो सके घरों के अंदर रहें.

मौसम का विरोधाभास, ठंड या गर्मी?
भले ही आज टोंक में ठंडक है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह राहत अल्पकालिक हो सकती है. राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. आगामी 48 घंटों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी फिर से अपने तेवर दिखाएगी.

