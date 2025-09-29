Zee Rajasthan
टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, कोचिंग सेंटर पर हमले में दो आरोपी गिरफ्तार

Tonk News: टोंक में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और कोचिंग संचालक पर हमले के मामले में पुलिस ने ताहिर मेवाती और फईज मिया को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने छात्रा को धमकाया और धर्म परिवर्तन व तेजाब हमले की धमकी दी. पुलिस ने रिमांड पर लेकर घटनास्थल की तस्दीक करवाई और शेष आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. हिंदू संगठनों के विरोध के बाद 24 घंटे में कार्रवाई हुई. पुलिस ने कहा, “कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा.”

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 29, 2025, 01:04 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 01:04 PM IST

टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, कोचिंग सेंटर पर हमले में दो आरोपी गिरफ्तार

Tonk News: टोंक जिले में शुक्रवार को एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद कोचिंग संचालक पर हमले के मामले ने सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो युवकों ताहिर मेवाती और फईज मिया को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर घटना स्थल पर मौका तस्दीक करवाई गई, जहां भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने साफ कहा है कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. हिंदू संगठनों और सर्व समाज के विरोध के दबाव में 24 घंटे के अंदर ही यह कार्रवाई की गई है.

घटना की पूरी कथा: छेड़छाड़ से शुरू हुआ विवाद
शुक्रवार को टोंक में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी. पीड़िता ने परिवाद में बताया कि आरोपी युवकों ने उसे रोक लिया, धमकाया और कहा, "तेरा निकाह कर लेंगे, तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे." जब वह नहीं मानी तो उन्होंने धमकी दी, "तेरे मुंह पर तेजाब डाल देंगे." छात्रा की मदद करने वाले कोचिंग संचालक पर समुदाय विशेष के युवकों ने लाठी-डंडों से लैस होकर हमला कर दिया, जिससे मामला और तूल पकड़ लिया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: रिमांड पर मौका तस्दीक
गिरफ्तार आरोपियों ताहिर मेवाती और फईज मिया को रिमांड पर लेकर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ वाले घटना स्थल की तस्दीक करवाई. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी. पुलिस ने बताया कि शेष आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा.

समाज का विरोध और पुलिस का सख्त रुख
हिंदू संगठनों और सर्व समाज के विरोध प्रदर्शनों के चलते पुलिस ने महज 24 घंटों में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने कहा, "अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा." यह घटना क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली है, लेकिन प्रशासन ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है. पीड़िता और कोचिंग संचालक की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

