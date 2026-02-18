टोंक में बारात बनी पांच लोगों के लिए काल, फेरों से पहले सड़क पर बिछ गई लाश!

Tonk Wedding Accident: राजस्थान के टोंक जिले में गोल डूंगरी इलाके में बुधवार शाम करीब 4 बजे एक भयानक हादसा हुआ. शादी समारोह के दौरान डांस कर रहे 4 बच्चों और 1 वयस्क को डीजे पिकअप ने कुचल दिया. इस हादसे में 8 वर्षीय कुलदीप और 10 वर्षीय दिलखुश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 34 वर्षीय अंता, 8 वर्षीय ऊषा और 7 वर्षीय नेहा गंभीर रूप से घायल हो गईं.

घायलों का इलाज सआदत अस्पताल में चल रहा है. थाना प्रभारी जयमल सिंह के अनुसार, गोल डूंगरी इलाके में सागर कीर के शादी समारोह के लिए बिंदौली निकाली जा रही थी. डीजे पिकअप को घर के बाहर खड़ा किया गया था, लेकिन ड्राइवर ने आगे लेने के बजाय गाड़ी को बैक कर दिया, जिससे डांस कर रहे लोग पिकअप के नीचे आ गए.

मौके पर मौजूद लोगों ने फंसी लाशों और घायलों को बाहर निकाला और आक्रोशित परिजनों ने पिकअप ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी. हादसे के तुरंत बाद पिकअप चालक को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस इस घटना की पूरी जांच कर रही है और ड्राइवर से पूछताछ जारी है.

यह हादसा शादी समारोह में सुरक्षा इंतजामों और वाहन संचालन में सावधानी की कमी को उजागर करता है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सक्रियता ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में किया, लेकिन दो बच्चों की जान जाने से इलाके में मातम फैल गया है.