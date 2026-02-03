Zee Rajasthan
दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पाई नौकरी, जांच में हो गया बड़ा कांड

Tonk News: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा-2021 में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले दो ग्राम विकास अधिकारी को जिला परिषद ने टर्मिनेट (सेवा से पृथक) कर दिया है.

Published: Feb 03, 2026, 08:53 PM IST

Tonk News: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा-2021 में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले दो ग्राम विकास अधिकारी को जिला परिषद ने टर्मिनेट (सेवा से पृथक) कर दिया है. नौकरी गंवाने वाले ग्राम विकास अधिकारी विजय चौधरी मालपुरा पंचायत समिति व शारुख खान टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत थे. दोनों ने आंखों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर अप्रैल 2023 में नौकरी ज्वाइन की थी.

जिला परिषद ने सेवाकाल के दौरान दोनों को दिए वेतन-भत्ते की वसूली करने और संबंधित बीडीओ को इनके खिलाफ पुलिस एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. टर्मिनेशन लेटर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले टॉक सआदत अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. टोंक व अजमेर के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के जांच करने पर विजय चौधरी की दिव्यांगता 30 प्रतिशत और शारूख खान की शून्य पाई गई.

मामला संदिग्ध लगा तो पहले अजमेर और बाद में जयपुर भेजा

अभ्यर्थियों के नौकरी ज्वाइन करने के बाद जिला परिषद ने उनके प्रमाण पत्र क्रॉस चेक कराए. इस दौरान चार लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र संदेह के दायरे में पाए गए. विजय चौधरी व शारूख खान भी इन चारों में शामिल थे. इसके आधार पर चारों की अजमेर के मेडिकल कॉलेज में बोर्ड से जांच हुई.

बोर्ड की जांच रिपोर्ट में पात्र या अपात्र होने के लिए स्पष्ट नहीं लिखा गया था, जिसके बाद जिला परिषद ने अप्रैल 2024 में सवाई मानसिंह अस्पताल प्रबंधन को बोर्ड का गठन कर जांच करने के लिए लिखा. यहां बोर्ड से हुई जांच में विजय चौधरी और शारूख खान दोनों दिव्यांगता की श्रेणी में पात्रता के अयोग्य पाए गए, जिसपर अप्रैल 2024 में ही सवाई मानसिंह अस्पताल प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट जिला परिषद को भेज दी.

इसपर नवंबर 2025 में जिला परिषद ने सआदत अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखकर दोनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र निरस्त करने को कहा. इसके बाद हाल ही 29 जनवरी को दोनों के नौकरी से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए गए.

40 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर ही मिलता है लाभ

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 की निकाली गई विज्ञप्ति में प्रावधान था कि 40 या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर ही उसे नौकरी के लिए विशेष लाभ मिलेगा. टोंक के सआदत अस्पताल में वर्ष 2023 में चिकित्सकों के बनाए गए प्रमाण पत्र में विजय चौधरी की दिव्यांगता 43 और शारूख खान की भी 40 प्रतिशत से अधिक दर्शाकर प्रमाण पत्र जारी किया गया था. ऐसे में दोनों को इसका लाभ मिल गया.

नौकरी से पृथक किया

विजय चौधरी व शारूख खान के दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. अपात्र होने के कारण दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया है. संबंधित बीडीओ को इनसे वेतन-भत्तों की रिकवरी करने और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है. मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने वाले सआदत अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ भी एफआइआर कराएंगे.

