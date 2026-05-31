/टोंक के देवली में शहीद स्मारक पर हमला, अज्ञात लोगों ने तोड़ी 50 फीट लंबी दीवार

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में देवली शहर के गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक को अराजक तत्वों ने फिर निशाना बनाया है. शनिवार रात अज्ञात लोगों ने स्मारक की रेड स्टोन से बनी करीब 50 फीट लंबी दीवार को तोड़ दिया. घटना की जानकारी रविवार सुबह स्थानीय निवासियों को मिली, जिन्होंने तुरंत नगर पालिका मंडल को सूचित किया.



घटनास्थल पर बिखरे रेड स्टोन के अवशेष और दीवार की स्थिति से स्पष्ट होता है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं थी. यदि यह नुकसान आंधी या तूफान से होता, तो दीवार केवल एक स्थान से गिरती. जिस तरह से 50 फीट से अधिक लंबी दीवार को खंडित किया गया है. वह सुनियोजित तोड़फोड़ की ओर इशारा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने इस कृत्य को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि यह निसंदेह शरारती तत्वों की करतूत है, जिससे शहीद स्मारक की मर्यादा और सौंदर्य दोनों को नुकसान पहुंचा है. प्रशासन अब मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है.

यह पहली बार नहीं है जब शहीद स्मारक को निशाना बनाया गया है. इससे पहले भी अज्ञात लोगों ने स्मारक के प्रतीक चिन्ह के कांच को तोड़ दिया था. बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्रवासियों में रोष है. वर्तमान में टूटी हुई रेड स्टोन की जाली के टुकड़े घटनास्थल पर ही बिखरे पड़े हैं.

