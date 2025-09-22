Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

एक पेड़ मां के नाम धरती माता के प्रति कर्ज चुकाने का काम है: भूपेन्द्र यादव

Tonk News: प्रकृति को बचाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पौधे लगाना जरूरी है. आइए, हम सब 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल हों और देश के विकास में योगदान दें.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 22, 2025, 07:12 AM IST | Updated: Sep 22, 2025, 07:12 AM IST

Trending Photos

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के पहले दिन राजस्थान में माता के इन मंदिरों में दर्शन करने से पूरी होती है हर मनोकामनाएं!
7 Photos
Shardiya navratri 2025

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के पहले दिन राजस्थान में माता के इन मंदिरों में दर्शन करने से पूरी होती है हर मनोकामनाएं!

भयंकर बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 5 जिले, तेज हवा के साथ बिजली गिरने का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

भयंकर बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 5 जिले, तेज हवा के साथ बिजली गिरने का अलर्ट

एक श्राप से तहस-नहस हो गया राजस्थान का ये गांव, घर बन गए खंडहर
6 Photos
Rajasthan Haunted Places

एक श्राप से तहस-नहस हो गया राजस्थान का ये गांव, घर बन गए खंडहर

ऐसे बनाएं राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदें
8 Photos
kair sangri ki sabzi

ऐसे बनाएं राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदें

एक पेड़ मां के नाम धरती माता के प्रति कर्ज चुकाने का काम है: भूपेन्द्र यादव

Tonk News: केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने डिग्गी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम जब शुरू किया था तो कहा था कि दो ही लोगो का हम पर अहसान है एक जिस मां ने हमे जन्म दिया और दूसरी धरती माता का जो हमे पालने का काम धरती माता कर रही है दुनिया ने भले ही कितनी ही तरक्की कर ली हो लेकिन क्या कोई ऐसी फेक्ट्री है जो अनाज का उत्पादन कर सके दुनिया बिजली और गाड़ी बिना नही चलती है लेकिन बिजली बनाने का रिसोर्स भी धरती माता ही है क्यो की चाहे पानी से बने बिजली या हवा या धूप से या यूरेनियम से यह रिसोर्स धरती माता की बदौलत है मीडया से बात करते हुए भूपेन्द्र यादव ने कहा कि स्वेदशी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमे आगे आने की जरूरत है वही प्रकृति को बचाने के पौधे लगाना जरूरी है इस लिए हम सब एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं.


केन्द्रीय मंत्री यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया की कोई भी दवाई बनाने का रिसोर्स भी प्रकृति धरती माता से ही आता है और आज जरूरत इसी बात की है कि प्रकृति को बचाये रखना जरूरी है इसी लिए देश मे एक पेड मां के नाम और हरियालो राजस्थान बहुत जरूरी है पेड़ को बचाना ओर धरती को हरा भरा बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपुर्ण है.

केंद्रीय मंत्री यादव ने देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश मे जीएसटी की दरो को 10 से 15 प्रतिशत कम करके आम आदमी के जीवन को सरल करने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है वही खाने पीने की चीजों पर जीएसटी फ्री करने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है हमे लोगो के जीवन मे परिवर्तन लाने का काम करना होगा, उन्होंने कहा कि राजस्थान की पिछली सरकार में राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले को देखा है वही हमारी सरकार ने घर घर जल ओर नल पंहुचाने का काम कर रहे है .

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

21 वी सदी के भारत के लिए शिक्षा और युवाओ पर हमें ध्यान देना है इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के विस्तार की बात की है देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया और शिक्षा के विस्तार की बात की है आज भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है. हम जो रासायनिक खादों का जो इस्तेमाल कर रहे है उससे धरती जहरीली ओर बंजर होती जा रही है इसके लिए हमे प्रकृति और पर्यावरण. हमे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है सरकार इसके लिए देश की जनता के साथ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news