एक पेड़ मां के नाम धरती माता के प्रति कर्ज चुकाने का काम है: भूपेन्द्र यादव

Tonk News: केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने डिग्गी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम जब शुरू किया था तो कहा था कि दो ही लोगो का हम पर अहसान है एक जिस मां ने हमे जन्म दिया और दूसरी धरती माता का जो हमे पालने का काम धरती माता कर रही है दुनिया ने भले ही कितनी ही तरक्की कर ली हो लेकिन क्या कोई ऐसी फेक्ट्री है जो अनाज का उत्पादन कर सके दुनिया बिजली और गाड़ी बिना नही चलती है लेकिन बिजली बनाने का रिसोर्स भी धरती माता ही है क्यो की चाहे पानी से बने बिजली या हवा या धूप से या यूरेनियम से यह रिसोर्स धरती माता की बदौलत है मीडया से बात करते हुए भूपेन्द्र यादव ने कहा कि स्वेदशी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमे आगे आने की जरूरत है वही प्रकृति को बचाने के पौधे लगाना जरूरी है इस लिए हम सब एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं.
केन्द्रीय मंत्री यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया की कोई भी दवाई बनाने का रिसोर्स भी प्रकृति धरती माता से ही आता है और आज जरूरत इसी बात की है कि प्रकृति को बचाये रखना जरूरी है इसी लिए देश मे एक पेड मां के नाम और हरियालो राजस्थान बहुत जरूरी है पेड़ को बचाना ओर धरती को हरा भरा बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपुर्ण है.
केंद्रीय मंत्री यादव ने देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश मे जीएसटी की दरो को 10 से 15 प्रतिशत कम करके आम आदमी के जीवन को सरल करने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है वही खाने पीने की चीजों पर जीएसटी फ्री करने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है हमे लोगो के जीवन मे परिवर्तन लाने का काम करना होगा, उन्होंने कहा कि राजस्थान की पिछली सरकार में राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले को देखा है वही हमारी सरकार ने घर घर जल ओर नल पंहुचाने का काम कर रहे है .
21 वी सदी के भारत के लिए शिक्षा और युवाओ पर हमें ध्यान देना है इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के विस्तार की बात की है देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया और शिक्षा के विस्तार की बात की है आज भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है. हम जो रासायनिक खादों का जो इस्तेमाल कर रहे है उससे धरती जहरीली ओर बंजर होती जा रही है इसके लिए हमे प्रकृति और पर्यावरण. हमे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है सरकार इसके लिए देश की जनता के साथ है.
