UPSC 2025 में टोंक की साक्षी जैन ने हासिल की ऑल इंडिया 37वीं रैंक, बताया सफलता का मंत्र

UPSC 2025 Sakshi Jain Biography: टोंक की सीए साक्षी जैन ने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 37वीं रैंक हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया. तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद चौथे प्रयास में उन्हें सफलता मिली. परिणाम के बाद टोंक और देवली में खुशी का माहौल है.
Trending Photos
UPSC 2025 Sakshi Jain Biography: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी किया गया. इसमें टोंक निवासी सीए साक्षी जैन ने ऑल इंडिया में 37वीं रैंक प्राप्त कर जिले के साथ अपने परिवार और समाज का नाम गौरवान्वित किया है. परिणाम घोषित होते ही साक्षी के ननिहाल देवली में भी खुशी की लहर दौड़ गई और परिवारजनों में उत्साह का माहौल बन गया.
साक्षी जैन ने वर्ष 2018 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया था. इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. शुरुआती प्रयासों में सफलता नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. तीन बार साक्षात्कार तक पहुंचने के बाद चौथे प्रयास में उन्होंने 37वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को साकार किया. साक्षी के पिता चेतन कुमार जैन टोंक स्थित डाइट में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता अंजना जैन गृहिणी हैं.
'स्वयं पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी'
परिवार में पहले से ही प्रशासनिक सेवा से जुड़ी प्रेरणा भी उन्हें मिलती रही. परिवार के सदस्य अमित जैन आईपीएस अधिकारी हैं, जिनसे भी साक्षी को प्रेरणा मिली. सफलता के बाद साक्षी ने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है. असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि मंजिल पाने के रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास और निरंतर प्रयास से उन्हें पार किया जा सकता है.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. यह परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है. इस बार भी लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया गया.
टॉपर सूची की बात करें तो इस बार राजस्थान के कोटा निवासी अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है. इसके अलावा कई अन्य प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने भी टॉप रैंकों में जगह बनाई है. खास बात यह रही कि टॉप 10 में तीन महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शानदार सफलता हासिल की है. कुल 958 उम्मीदवारों का विभिन्न सेवाओं के लिए चयन किया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!