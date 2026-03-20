मीटिंग में बोल रहे थे मंत्री, अधिकारी देख रही थीं रील! टोंक की महिला Officer की लापरवाही कैद, अब गिरेगी चार्जशीट की गाज

Tonk meeting reels News: केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर जनता तक पंहुचाने को अधिकारी कितने गंभीरता से काम करते है और कितने लापरवाह है इसी का नमूना देखने को मिला टोंक में जब गुरुवार को जिला परिषद से सभागार में राजस्थान के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक ल् रहे थे जिसमें विधायको से लेकर कलेक्टर सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे वही सभागार में मौजूद महिला अधिकारिता विभाग की अधिकारी मोरिगटन सोनी बैठक में मोबाइल पर रील देखती नजर आई ओर यह सब मीडिया के कैमरे में कैद हो गया जब मंत्री से सवाल किया गया इस लापरवाही को लेकर तो मंत्री बोले चार्जशीट देंगे.



बैठक में अधिकारी मोबाइल पर व्यस्तस

मीक्षा के दौरान जब मंत्री सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की गंभीरता पर बात कर रहे थे, तभी महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक निदेशक मोरिगटन सोनी मोबाइल फोन पर रील्स देखती दिखीं. यह पूरा दृश्य एक जागरूक पत्रकार के कैमरे में कैद हो गया. अधिकारी इतने मशगूल थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी यह हरकत रिकॉर्ड हो रही है. बैठक में मौजूद अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस अधिकारी का ध्यान पूरी तरह मोबाइल पर केंद्रित था.

मंत्री का सख्त रुख और चार्जशीट के निर्देश

जब मीडिया ने इस घटना के बारे में मंत्री हीरालाल नागर से सवाल किया, तो उन्होंने तुरंत सख्त रुख अपनाया. मंत्री ने कहा, "ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी." उन्होंने मौके पर ही जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि मोरिगटन सोनी के खिलाफ चार्जशीट जारी की जाए. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ऐसी असावधानी सरकार की छवि को प्रभावित करती है और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी चाहिए.

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जनता और मीडिया में चर्चा

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जहां लोग सरकारी अफसरों की लापरवाही पर टिप्पणियां कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे "रील्स कांड" का नाम दिया और कहा कि जब मंत्री खुद समीक्षा कर रहे हों, तब भी अधिकारी सोशल मीडिया में खोए रहें, यह चिंताजनक है.

राजस्थान सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं.मंत्री के निर्देश के बाद विभागीय स्तर पर जांच शुरू होने की उम्मीद है. यह मामला अधिकारियों के प्रति अनुशासन और जवाबदेही की याद दिलाता है, खासकर जब सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आमजन की भलाई से जुड़ा होता है. टोंक जिले में ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों, इसके लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता बताई जा रही है.

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