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"मौत का मंगलवार"... 10 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही!

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में आज मंगलवार का दिन कई परिवारों के लिए काल बनकर आया. प्रदेश में आज के दिन रोड हादसों में कई लोगों की जान चली गई. बाड़मेर में 4 सगे भाईयों की मौत हो गई.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 16, 2026, 09:14 PM|Updated: Jun 16, 2026, 09:14 PM
"मौत का मंगलवार"... 10 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही!
Image Credit: Rajasthan Road Accident

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में आज मंगलवार का दिन कई परिवारों के लिए काल बनकर आया. प्रदेश में आज के दिन रोड हादसों में कई लोगों की जान चली गई. जिससे मृतक के परिवरों के लिए आज मंगलवार का दिन काला दिन साबित हुआ. उदयपुर-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर स्थित घाटा वाला माताजी मंदिर के सामने हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई.

हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई और तीन लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, रात करीब डेढ़ बजे के करीब एक ऑल्टो कार जो उदयपुर की ओर आ रही थी, जिसमें चार लोग सवार थे. कार माताजी मंदिर के सामने हाईवे पर अचानक डिवाइडर से टकरा गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

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वहीं कार में सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की स्थित गंभीर है जिसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि कार में सवार युवक राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र निवासी गौरव बुनकर की मौत हुई है. वहीं घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम अनुसंधान कर रही है.

जयपुर के हरमाड़ा में नींदड़ मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जहां सीमेंट से भरे ट्रोले ने एक बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक चकनाचूर हो गई. बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई. सीकर-जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा. हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची.

पाली शहर के मंडिया बाईपास से भी आज एक घटना सामने आई. जहां एख अनियंत्रित कार पलटने से दो यात्रियों की मौत हो गई. कार में 1 वृद्ध और 2 महिलाएं सवार थीं. मृतक आनंद सोनगरा एवं एक महिला की मौत हुई है. घटना की जानकारी पर SDM विमलेंद्र राणावत बांगड़ अस्पताल पहुंचे. मृतक जोधपुर चौपासनी रोड क्षेत्र के निवासी हैं. मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस घटना की जांच में जुट गई.

वहीं बाड़मेर जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार में चार लोगों की मौत हो गई. बालोतरा में एक रोडवेज बस और कार के बीच में भिड़ंत हो गई. इस भीषण हादसे में 4 सगे भाईयों की मौत हो गई. सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुचीं. चारों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पचपदरा थानाक्षेत्र के पाटोदी कस्बे के पास ये हादसा हुआ. मृतक कोडूका गांव के रहने वाले थे.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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