पेट में पल रहे नवजात समेत मां को उतारा मौत के घाट, 2 साल के मासूम का भी बेरहमी से किया मर्डर, पत्थर बांधकर तालाब में फेंका शव

Bhim double murder: राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. कुशलपुरा ग्राम पंचायत के चाक हीरात गांव में रहने वाली एक 9 महीने की गर्भवती महिला और उसके 2 साल के निर्दोष बेटे की क्रूर हत्या कर दी गई. जानकारी के अनुसार, आरोपी ने हत्या के बाद महिला के शव को पत्थरों से बांधकर भीम के तालाब में फेंक दिया ताकि शव कभी ऊपर न आए. एसडीआरएफ की टीम ने विशेष अभियान चलाकर तालाब से महिला का शव बाहर निकाला. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है, और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई.

राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र (कुशलपुरा पंचायत) में एक 9 महीने की गर्भवती महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या की गई. आरोपी ने हत्या के बाद महिला के शव को पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया, जिसे SDRF टीम ने बाहर निकाला. बच्चे का शव समुरिया जंगल में फेंके जाने की आशंका है, जहां पुलिस तलाशी अभियान चला रही है.



11 फरवरी से लापता थी महिला और बच्चा, परिवार ने दर्ज कराई गुमशुदगी

परिवार के सदस्यों के अनुसार, महिला और उसका 2 साल का बेटा 11 फरवरी की रात को घर से लापता हो गए थे. परिजनों ने भीम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने हत्या के बाद महिला के गहने और अन्य कीमती सामान भी साथ ले लिया था. बच्चे के शव को समुरिया के जंगल में फेंकने की आशंका जताई जा रही है, जहां पुलिस की तलाशी अभियान जारी है. पुलिस टीम बच्चे के शव की तलाश में जुट गई है, और जांच तेजी से चल रही है.

एसपी ममता गुप्ता और पुलिस की पूरी टीम मौके पर, FSL जांच शुरू

राजसमंद एसपी ममता गुप्ता खुद मौके पर पहुंचीं और जांच की कमान संभाली. मौके पर FSL टीम भी मौजूद है जो फोरेंसिक सबूत जुटा रही है. ASP महेंद्र पारीक, भीम DYSP राकेश शर्मा, भीम थाना पुलिस के साथ राजसमंद से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. कुल 5 पुलिस थानों की टीमें घटनास्थल पर सक्रिय हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. जांच में हत्या का मकसद, आरोपी के साथ महिला का संबंध और अन्य संभावित साजिश की पड़ताल की जा रही है.



परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश, न्याय की मांग

घटना की सूचना मिलते ही कुशलपुरा और आसपास के गांवों में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. परिवार सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहा है. यह मामला न केवल एक हत्याकांड है बल्कि मानवता के खिलाफ क्रूर अपराध है, जहां एक निर्दोष मासूम और उसकी गर्भवती मां को बेरहमी से मार डाला गया. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़कर सख्त सजा दिलाई जाएगी.

