/2 करोड़ की रिश्वत का खेल! SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी का कथित दलाल ACB के जाल में फंसा

Rajasthan Crime News: उदयपुर ACB ने रिश्वत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी के कथित दलाल सज्जन कुमार को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है. आरोप है कि यह रकम एक मुकदमे में मदद करने के बदले ली जा रही थी. कार्रवाई के बाद ACB की टीम अब पूरे मामले में एडिशनल SP की भूमिका और रिश्वत के नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है.

मुकदमे में मदद के बदले मांगी थी रकम

जानकारी के मुताबिक, SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी के लिए कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. यह रकम मुकदमे में मदद करने की एवज में मांगे जाने की बात सामने आई है. ACB को शिकायत मिलने के बाद मामले का सत्यापन कराया गया और इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई.

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2 करोड़ रुपए लेते पकड़ा गया दलाल

ACB की टीम ने दलाल सज्जन कुमार को 2 करोड़ रुपए की रकम लेते हुए पकड़ा. कार्रवाई के बाद उससे पूछताछ की जा रही है. ACB अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत की रकम किस तरह तय हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. पूछताछ के दौरान सामने आने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सामने बैठाकर होगी पूछताछ

ट्रैप की कार्रवाई के बाद ACB अब मामले से जुड़े आरोपों और कड़ियों की जांच कर रही है. दलाल से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसने किसके कहने पर रकम ली थी और इस पूरे मामले में एडिशनल SP की क्या भूमिका थी. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा.

अजमेर में भी लग चुके थे आरोप

इनपुट के मुताबिक, मुकेश कुमार सोनी पर अजमेर में रहते हुए भी आरोप लग चुके हैं. ड्रग्स से जुड़े एक मामले में ACB की कार्रवाई के बाद उन पर आरोप लगाए गए थे. अब 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के इस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद ACB पुराने मामलों और मौजूदा कार्रवाई के बीच भी तथ्यों की जांच कर रही है.