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2 करोड़ की रिश्वत का खेल! SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी का कथित दलाल ACB के जाल में फंसा

Rajasthan News: उदयपुर ACB ने SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी के कथित दलाल सज्जन कुमार को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा. रकम मुकदमे में मदद के बदले मांगे जाने का आरोप है. ACB अब पूरे नेटवर्क और एडिशनल SP की भूमिका की जांच कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avinash jagnawat
Published:Sep 26, 2026, 11:13 PM IST | Updated:Sep 26, 2026, 11:13 PM IST
2 करोड़ की रिश्वत का खेल! SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी का कथित दलाल ACB के जाल में फंसा
Image Credit: उदयपुर ACB ने SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी के कथित दलाल सज्जन कुमार को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा.

Rajasthan Crime News: उदयपुर ACB ने रिश्वत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी के कथित दलाल सज्जन कुमार को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है. आरोप है कि यह रकम एक मुकदमे में मदद करने के बदले ली जा रही थी. कार्रवाई के बाद ACB की टीम अब पूरे मामले में एडिशनल SP की भूमिका और रिश्वत के नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है.

मुकदमे में मदद के बदले मांगी थी रकम
जानकारी के मुताबिक, SOG के एडिशनल SP मुकेश कुमार सोनी के लिए कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. यह रकम मुकदमे में मदद करने की एवज में मांगे जाने की बात सामने आई है. ACB को शिकायत मिलने के बाद मामले का सत्यापन कराया गया और इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई.

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2 करोड़ रुपए लेते पकड़ा गया दलाल
ACB की टीम ने दलाल सज्जन कुमार को 2 करोड़ रुपए की रकम लेते हुए पकड़ा. कार्रवाई के बाद उससे पूछताछ की जा रही है. ACB अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत की रकम किस तरह तय हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. पूछताछ के दौरान सामने आने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सामने बैठाकर होगी पूछताछ
ट्रैप की कार्रवाई के बाद ACB अब मामले से जुड़े आरोपों और कड़ियों की जांच कर रही है. दलाल से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसने किसके कहने पर रकम ली थी और इस पूरे मामले में एडिशनल SP की क्या भूमिका थी. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा.

अजमेर में भी लग चुके थे आरोप
इनपुट के मुताबिक, मुकेश कुमार सोनी पर अजमेर में रहते हुए भी आरोप लग चुके हैं. ड्रग्स से जुड़े एक मामले में ACB की कार्रवाई के बाद उन पर आरोप लगाए गए थे. अब 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के इस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद ACB पुराने मामलों और मौजूदा कार्रवाई के बीच भी तथ्यों की जांच कर रही है.

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई
ACB की इस कार्रवाई को सीआई डॉ. सोनू शेखावत और ASP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा की टीम ने अंजाम दिया. कार्रवाई DIG डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में की गई. वहीं, DG गोविंद गुप्ता और ADG स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ट्रैप की पूरी कार्रवाई हुई. ACB अब रिश्वत के इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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