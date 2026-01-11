Udaipur News: फिल्म एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन आज उदयपुर के होटल राफेल में विवाह के बंधन में बंध जाएंगे. होटल में सुबह से शादी की रस्में शुरू हो गई है.

होटल को सुंदर और आकर्षक लाइटिंग से डेकोरेट किया गया है. शादी में शामिल होने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मौनी रॉय, सिंगर बी प्राक, म्यूजिशियन ट्विन स्ट्रिंग, एक्टर राघव शर्मा भी उदयपुर पहुंचे है.

बीते दिन नूपुर-स्टेबिन की संगीत नाइट का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चली. 13 जनवरी को मुंबई में रिशेप्शन का आयोजन होगा. वहीं, शादी के कार्यक्रमों में कृति सेनन अपनी बहन नूपुर के साथ डांस करती हुई देखी गई, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, संगीत सेरेमनी में कृति सेनन ने अपनी धमाकेदार डांस कर चार चांद लगा दिए. छोटी बहन की शादी में कृति ने भोजपुरी गाने लॉली पॉप पर डांस किया, जिससे पूरा माहौल झूम उठा. मंच पर उनके साथ अभिनेता वरुण शर्मा भी नजर आए और दोनों की केमिस्ट्री और मस्ती भरे डांस ने संगीत की शाम को यादगार बना दिया.

वहीं, आज कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन साथ फेरे लेंगे, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी मित्र शामिल होंगे. वहीं, सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए होटल परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

बता दें कि नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन से अपनी सगाई के बारे में हाली ही में ही बताया था, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे. नूपुर सेनन खुद भी एक अभिनेत्री हैं और अक्षय कुमार के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं. जबकि स्टेबिन बेन अपनी सुरीली आवाज के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में यह शादी फिल्म और म्यूजिक जगत का खास मानी जा रही है.

गौरतलब है कि उदयपुर हाल के सालों में सेलिब्रिटी वेडिंग के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी भी अब गिनती में शामिल होने जा रही है. शादी की रस्मों के दौरान उदयपुर में सेलिब्रिटी मूवमेंट के चलते लोगों में खास उत्साह है.

उदयपुर में कई मशहूर हस्तियों और बिजनेसमैन की शादियां हुई हैं, जिनमें बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (2024), आमिर खान की बेटी आयरा खान (2024), क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (2023), और अभिनेत्री रवीना टंडन (2004) और कंगना रनौत के भाई (2023) शामिल हैं, जो आज के समय में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक लोकप्रिय जगह बन चुका है.