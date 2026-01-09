उदयपुर के इस शाही होटल में शादी करने जा रही हैं कृति सेनन की बहन नूपुर, 1 दिन की कीमत उड़ा देगी होश

Nupur Sanon Stebin Ben Wedding: नूपुर सेनन और स्टबिन बेन की शादी उदयपुर के आलीशान फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में होने जा रही है. पहले यह चर्चा थी कि शादी जनवरी की शुरुआत में होगी, लेकिन अब यह कन्फर्म हो चुका है कि 11 जनवरी को विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा. जिस फेयरमोंट होटल में कृति सेनन की बहन की शादी होने जा रही है, वहां का खर्च जानकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं.

राजस्थान का उदयपुर अपनी खूबसूरती, झीलों और राजसी महलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इसे ‘सिटी ऑफ लेक्स’ भी कहा जाता है. यहां की झीलें, किले और ऐतिहासिक इमारतें शादियों को एक सपनों जैसा माहौल देती हैं. जब बात रॉयल वेडिंग की आती है, तो फेयरमोंट उदयपुर पैलेस सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन में गिना जाता है. इसकी भव्यता, पारंपरिक राजस्थानी सजावट और आधुनिक सुविधाएं इसे एक परफेक्ट वेडिंग वेन्यू बनाती हैं.

क्या है फेयरमोंट की खासियत?

फेयरमोंट उदयपुर पैलेस एक लग्जरी होटल है, जो पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला और शाही अंदाज की आधुनिक सजावट का शानदार उदाहरण पेश करता है. यहां शादी करना किसी राजघराने की शादी जैसा अनुभव देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कितना आता है शादी का खर्च?

यहां शादी का खर्च मेहमानों की संख्या, डेकोरेशन और थीम पर निर्भर करता है. औसतन, फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में एक शादी का कुल खर्च 70 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ रुपये के बीच हो सकता है. होटल में एक कमरे की कीमत करीब 1.10 लाख रुपये प्रति रात बताई जाती है.

खर्च का पूरा हिसाब

इस कीमत में दो लोगों का रहना और खाना शामिल होता है. अगर करीब 100 कमरों की बुकिंग की जाए, तो केवल स्टे और मील्स का खर्च ही एक करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. वहीं, अगर शादी में लगभग 500 मेहमान शामिल होते हैं, तो फूड और स्टे का कुल खर्च छह करोड़ रुपये से भी अधिक पहुंच सकता है.

कैसे करें बुकिंग?

अगर आप फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में शादी करना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हैं-



सीधे होटल से संपर्क करें: फेयरमोंट उदयपुर पैलेस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वेडिंग पैकेज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखी जा सकती हैं. होटल आपकी तारीख, मेहमानों की संख्या और थीम के अनुसार पैकेज सुझाता है.



वेडिंग प्लानर के जरिए: उदयपुर में कई प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर्स हैं, जो डेकोरेशन से लेकर मेहमानों के स्वागत तक शादी की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं और होटल से बात कर सारी तैयारियां करते हैं.

सजावट, थीम और खाने का इंतजाम

फेयरमोंट की डेकोरेशन इतनी खास होती है कि हर कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है. यहां पारंपरिक राजस्थानी थीम से लेकर मॉडर्न डेकोर तक, हर सेटअप को बेहद खूबसूरती से तैयार किया जाता है. फूलों की छतरी वाला मंडप, कैंडल लाइट डिनर, झील के किनारे मेहंदी या संगीत जैसे कार्यक्रमों को मेहमानों की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है.

खाने के मामले में भी यहां खास इंतजाम होता है. इन-हाउस कैटरिंग टीम राजस्थानी थाली से लेकर इटालियन और कॉन्टिनेंटल डिशेज तक परोसती है, ताकि हर मेहमान को अलग-अलग स्वाद मिल सके.

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की भी पहली पसंद

फेयरमोंट उदयपुर पैलेस अपनी रॉयल सेटिंग और झीलों के खूबसूरत नजारों के चलते सिर्फ भारतीय कपल्स ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की भी पहली पसंद बन चुका है. अगर कोई अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है, तो यह जगह परफेक्ट मानी जाती है. खर्च भले ही ज्यादा हो, लेकिन बदले में जिंदगी भर की यादें मिलती हैं.

नोट: यह सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध डेटा के आधार पर हैं. बुकिंग के लिए होटल विजिट करें या वेडिंग प्लानर से संपर्क करें और ऑनलाइन पेमेंट करने से बचें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-