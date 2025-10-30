Zee Rajasthan
Banswara News: बांसवाड़ा में खूनी रंजिश, 250 आदिवासी एक साल से बेघर, SP को सौंपा ज्ञापन

Banswara News: कई परिवार के लोग पहुचे एसपी ऑफिस,अपने घर मे रहने की कही बात, पिछले एक साल से गांव मे नहीं गए लोग, हत्या से जुडा हुआ है मामला.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ajay ojha
Published: Oct 30, 2025, 09:44 AM IST | Updated: Oct 30, 2025, 09:44 AM IST

Banswara News: बांसवाड़ा में खूनी रंजिश, 250 आदिवासी एक साल से बेघर, SP को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan News: बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा तहसील के अनपुरा गांव में पिछले करीब एक साल से खूनी रंजिश के चलते आदिवासी समुदाय के 250 लोग बेघर हैं. इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि एक पुरानी घटना के बाद गांव में उन्हें ''खून का बदला खून'' कहकर धमका रहे हैं और गांव में नहीं रहने दे रहे हैं. ​यह पूरा मामला नवंबर 2024 में धनतेरस के पर्व पर हुए एक विवाद से जुड़ा है, जिसमें इनके गांव के ही रितेश पिता छगन की मौत हो गई थी. इस मामले में कुल 8 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे. जिसके बाद 5 लोग जेल से छूटकर वापस आए और 3 अभी भी बंद है. इस संबंध में आंबापुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

एसपी को दी 58 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट..

कनकमल पिता प्रभु निनामा, शारदा पत्नी कनकमल निनामा, मनीष पिता प्रभु निनामा, बबली पत्नी मनिष, प्रभु पिता दला, मांगु पिता प्रभु, कल्पेश पिता कनकमल, रकमा पिता रामा, मेघा पत्नी रकमा सहित 58 लोगों के खिलाफ मारपीट करने व डराने धमकाने, घरों में तोड़फोड़ करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है.

इसके बाद से इन आठ लोगों के परिजन बेघर हो गया है. पप्पू, प्रकाश, सोहन, सुरेश, रमेश, दिनेश, कान्ति, परतु, विठला, लक्सी, राजु, अल्पेश, अनिल, जसवन्त और नगीन सहित लगभग 250 लोग अपने परिवार सहित पिछले एक साल से डर के मारे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. उनका आरोप है कि सामने वाले लोग संख्याबल में अधिक होने से उनके घरों, खेतों और मवेशियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है. वे पीड़ितों से एक करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं और गांव के आस-पास दिखने पर हथियारों से मारने के लिए दौड़ते हैं.

हाल ही में 19 अक्टूबर को अनिल नामक एक व्यक्ति को बाजार में अकेला पाकर अभियुक्त कनकमल और उसकी पत्नी शारदा ने मारपीट भी की. ​पीड़ित आदिवासी किसान परिवारों की आजीविका का एकमात्र स्रोत खेती है, लेकिन गांव से बाहर निकाले जाने के कारण उनके सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है. लगभग 250 लोगों के बेघर होने के कारण परिवारों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण पर भी बुरा असर पड़ रहा है. ​इन लोगों ने एसपी से मांग की है कि इन लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए, घरों से लूटा गया सामान बरामद किया जाए और पुलिस संरक्षण में उन्हें वापस अपने घरों में सुरक्षित रहने की व्यवस्था की जाए.

ये लोग जेल से छूटकर आए, अब परिवार के साथ खा रहे ठोकरें..

अनपुरा निवासी पप्पु पिता रायचन्द निनामा, प्रकाश पिता विरजी निनामा, रमेश पिता वीरजी निनामा, राजू पिता शंकर निनामा, अनिल पिता देवचंद निनामा जेल से छूटकर आए हैं. पर डर के मारे गांव नहीं जा पा रहे.

