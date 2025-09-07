Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश प्रतिमाओं का देर रात तक धूमधाम के साथ किया विसर्जन

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का दीपेश्वर तालाब पर धूमधाम से विसर्जन. गणपति बप्पा के जयकारों के बीच श्रद्धालु उमड़े, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें रहीं तैनात. 10 दिन की भक्ति के बाद उत्सव का समापन.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 07, 2025, 10:32 AM IST | Updated: Sep 07, 2025, 10:32 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

राजस्थान की वो जगह जहां छिपी वीरता की दिलचस्प कहानी,नजारे ऐसे कि छू लेंगे आपका दिल
9 Photos
Udaipur Places To Visit

राजस्थान की वो जगह जहां छिपी वीरता की दिलचस्प कहानी,नजारे ऐसे कि छू लेंगे आपका दिल

दिवाली पर घूमिए उदयपुर की ये 7 शानदार जगहें, खूबसूरती ऐसी कि छुट्टियां बन जाएंगी यादगार
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

दिवाली पर घूमिए उदयपुर की ये 7 शानदार जगहें, खूबसूरती ऐसी कि छुट्टियां बन जाएंगी यादगार

Photos: बारिश से ओवरफ्लो हुआ सीकर का रायपुर बांध, जान जोखिम में डालकर एंजॉय करने पहुंचे लोग
6 Photos
Sikar Weather Update

Photos: बारिश से ओवरफ्लो हुआ सीकर का रायपुर बांध, जान जोखिम में डालकर एंजॉय करने पहुंचे लोग

प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश प्रतिमाओं का देर रात तक धूमधाम के साथ किया विसर्जन

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश प्रतिमाओं का देर रात तक धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया.गणपति बप्पा के जयकारों के साथ श्रद्धालु शहर के दीपेश्वर तालाब पर पहुंचे. यहां गणेश घाट पर विधि विधान के साथ प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की गई और उन्हें विदाई दी गई. इस दौरान गणेश घाट और आसपास के इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें और पुलिस के जवान तैनात रहे,नगर परिषद की ओर से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पूरी तैयारी की गई थी.

बीते 10 दिनों से शहर के करीब 400 स्थानों पर गणेश पंडालो में भक्ति और आस्था का ज्वार देखने को मिल रहा था. गणपति बप्पा की विदाई के साथ ही इस आस्था और श्रद्धा के पर्व का समापन हो गया. सुबह से शहर के विभिन्न इलाकों से गणेश प्रतिमाओं को जुलूस के रूप में विदाई देने का क्रम शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा. डीजे एवं ढोल नगाड़ों की धुनों पर गणपति बप्पा को साथ लेकर श्रद्धालु दीपेश्वर तालाब पहुंच रहे थे.बरसात की झड़ी के बीच शहर के हर कोने में गणपति बप्पा की गूंज थी.

सूरजपोल चौराहे पर नगर परिषद की ओर से सभापति रामकन्या गुर्जर के नेतृत्व में गणेश मंडलों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया और भव्य आतिशबाजी की गई. यहां पर आयोजित लाइटिंग शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. वहीं गणेश मंडलों द्वारा निकाली जा रही झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही, दीपेश्वर तालाब के समीप स्थित गणेश घाट पर प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम देर रात तक चलता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यहां पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे वहीं मार्ग में जगह-जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं की की जा रही थी. बड़े पैमाने पर हुए इस आयोजन को लेकर पुलिस ने यातायात के लिए भी विशेष इंतजाम किए थे.

Tags

Trending news