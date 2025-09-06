पुल पर तेज बहाव में बही बैंक मैनेजर की कार, ट्रैक्टर से निकाला गया बाहर

Rajasthan Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में तेज बरसात से नदी, नाले और तालाब उफान पर बह रहे हैं. धम्बोला क्षेत्र के खांडिया किशनपुरा पुलिया पर एक बैंक मैनेजर की कार पानी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन पुलिया के सेफ्टी पिलर से बह रुक गई.

इसके बाद ट्रैक्टर बुलाकर काफी मशक्कत से सुरक्षित बचाया गया. डूंगरपुर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट की वजह से आज शनिवार को रुक-रुककर बरसात हो रही थी. गंधवा बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव अपनी कार लेकर निकले थे.

रास्ते में खांडिया किशनपुरा पुलिया पर पानी बह रहा था, लेकिन बैंक जाने के चक्कर में उन्होंने पुलिया के पानी में कार उतार दी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से कार बहने लगी. कार पुलिया के साइड में लगे सेफ्टी पिलर से टकरा कर रुक गई.

कार बहते देख आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. ट्रैक्टर को लेकर लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव और कार को सुरक्षित निकाला. इससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

डूंगरपुर जिले के साबला एसडीएम महेश गोगारिया उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे. इस दौरान उपखंड अधिकारी महेश गोगारिया ने निठाउवा, सागोट, वालाई सहित अन्य गांवो में पहुंचकर आमजन के साथ बैठक ली.

बैठक में अतिवृष्टि से फसल खराबा, गिरदावरी, जर्जरहाल भवन, निरीक्षण क्षेत्र में शान्ति सुरक्षा के साथ आगामी त्यौहार को सोहार्द पूर्ण मनाने पर चर्चा की. साथ ही ग्रामीणों से क्षेत्र के विकास के कार्यों व जनकल्याणकारी योजनाओं से रूबरू होते हुए संवाद किया.