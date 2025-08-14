Banswara News: बांसवाड़ा के अंबेडकर छात्रावास में तीन छात्रों की रैगिंग, सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को पीटा, उठक-बैठक लगवाई

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास कातरिया में सीनियर छात्रों ने तीन जूनियर छात्रों को पीटा. घटना 12 अगस्त की शाम 7 बजे की बताई. जूनियर छात्रों ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनके सीनियर छात्र महेंद्र और अभिनव ने छात्रावास के कमरे में आकर धमकी दी कि हम तुम्हारे सीनियर हैं इसलिए तुम तमीज में रहना और आंख नीचे रखना. साथ ही हम जो बोले वो करना. नहीं तो तुम्हे यहां रहना मुश्किल हो जाएगा.

दोनों ने पहले रैगिंग लेते हुए नाम पता पूछा और उठक-बैठक लगवाई. जाते-जाते दोनों ने उनके मोबाइल का डेटा खत्म होने पर जूनियर छात्रों के मोबाइल का हॉट स्पॉट शुरू करने को कहा. पीड़ित छात्र ने अपने मोबाइल का हॉट स्पॉट शुरू कर नेट उपलब्ध कराया. सीनियर छात्रों ने डेटा खत्म होने पर जूनियर के साथ गाली गलौज कर धमकाया. इसके बाद रात 1 बजे दोनों आरोपी अपने 6 साथियों के साथ हॉस्टल में धारदार हथियार लेकर आए और तीनों जूनियर छात्रों को लात घूंसों व हथियारों से मारा. हमले में तीनों छात्र लहूलुहान हो गए.

जिन जूनियर छात्रों के साथ मारपीट हुई, वे तीन दिन पहले ही हॉस्टल में रहने आए हैं. हमले में अनिल डामोर के हाथ, पीठ और पसलियों में, अर्पित डामोर के सिर पर और अल्केश बामनिया के सिर व शरीर पर चोटें लगी हैं. तीनों बचाव के लिए चिल्लाए तो हॉस्टल में काम करने वाली कंकू व कुछ छात्र आए और तीनों को बागीदौरा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां इलाज किया. परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वही छात्रावास का वार्डन उस समय मौजूद नहीं था.

