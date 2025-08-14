Zee Rajasthan
mobile app

Banswara News: बांसवाड़ा के अंबेडकर छात्रावास में तीन छात्रों की रैगिंग, सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को पीटा, उठक-बैठक लगवाई

Banswara News: बांसवाड़ा के कातरिया छात्रावास में रैगिंग का मामला सामने आया. 12 अगस्त को सीनियर छात्रों ने 3 जूनियर्स को पीटा, जिसमें महेंद्र और अभिनव ने धमकी दी- "तमीज में रहो, वरना रहना मुश्किल हो जाएगा!" शिकायत थाने में दर्ज.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ajay ojha
Published: Aug 14, 2025, 11:24 IST | Updated: Aug 14, 2025, 11:24 IST

Trending Photos

इस बार वीकेंड पर करें कुछ, उदयपुर की इस खूबसूरत जगह पर मिलेगा रोप-वे का रोमांच
8 Photos
Udaipur Places To Visit

इस बार वीकेंड पर करें कुछ, उदयपुर की इस खूबसूरत जगह पर मिलेगा रोप-वे का रोमांच

राजस्थान के इस किले का कोना आज भी सुनाता है बलिदान की कहानी! इसकी तस्वीरें देखकर आप भी करेंगे सैल्यूट
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान के इस किले का कोना आज भी सुनाता है बलिदान की कहानी! इसकी तस्वीरें देखकर आप भी करेंगे सैल्यूट

घुटनों के बल आया पुलिस पर फायरिंग करने वाला बदमाश, कहा- 'छोड़ दूंगा अपराध की दुनिया, माफ कर दो बस'
6 Photos
Bharatpur News

घुटनों के बल आया पुलिस पर फायरिंग करने वाला बदमाश, कहा- 'छोड़ दूंगा अपराध की दुनिया, माफ कर दो बस'

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से ताबड़तोड़ बारिश शुरू! 25 ये ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से ताबड़तोड़ बारिश शुरू! 25 ये ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी

Banswara News: बांसवाड़ा के अंबेडकर छात्रावास में तीन छात्रों की रैगिंग, सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को पीटा, उठक-बैठक लगवाई

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास कातरिया में सीनियर छात्रों ने तीन जूनियर छात्रों को पीटा. घटना 12 अगस्त की शाम 7 बजे की बताई. जूनियर छात्रों ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनके सीनियर छात्र महेंद्र और अभिनव ने छात्रावास के कमरे में आकर धमकी दी कि हम तुम्हारे सीनियर हैं इसलिए तुम तमीज में रहना और आंख नीचे रखना. साथ ही हम जो बोले वो करना. नहीं तो तुम्हे यहां रहना मुश्किल हो जाएगा.

दोनों ने पहले रैगिंग लेते हुए नाम पता पूछा और उठक-बैठक लगवाई. जाते-जाते दोनों ने उनके मोबाइल का डेटा खत्म होने पर जूनियर छात्रों के मोबाइल का हॉट स्पॉट शुरू करने को कहा. पीड़ित छात्र ने अपने मोबाइल का हॉट स्पॉट शुरू कर नेट उपलब्ध कराया. सीनियर छात्रों ने डेटा खत्म होने पर जूनियर के साथ गाली गलौज कर धमकाया. इसके बाद रात 1 बजे दोनों आरोपी अपने 6 साथियों के साथ हॉस्टल में धारदार हथियार लेकर आए और तीनों जूनियर छात्रों को लात घूंसों व हथियारों से मारा. हमले में तीनों छात्र लहूलुहान हो गए.

जिन जूनियर छात्रों के साथ मारपीट हुई, वे तीन दिन पहले ही हॉस्टल में रहने आए हैं. हमले में अनिल डामोर के हाथ, पीठ और पसलियों में, अर्पित डामोर के सिर पर और अल्केश बामनिया के सिर व शरीर पर चोटें लगी हैं. तीनों बचाव के लिए चिल्लाए तो हॉस्टल में काम करने वाली कंकू व कुछ छात्र आए और तीनों को बागीदौरा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां इलाज किया. परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वही छात्रावास का वार्डन उस समय मौजूद नहीं था.

Trending Now


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur New Hanumangarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news