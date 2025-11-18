Zee Rajasthan
Vikram Bhatt News: उदयपुर के भूपालपुरा थाने में बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है. शिकायत उदयपुर के जाने-माने IVF डॉक्टर अजय मुर्डिया ने की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 18, 2025, 11:26 AM IST | Updated: Nov 18, 2025, 11:26 AM IST

Vikram Bhatt Fraud Case: 200 करोड़ का लालच देकर 30 करोड़ लूटे! उदयपुर में फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट समेत 8 पर धोखाधड़ी की FIR

Vikram Bhatt Movie Fraud Case: उदयपुर के प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ और इंद्रा IVF के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया ने बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, पुत्री कृष्णा भट्ट, उदयपुर के दिनेश कटारिया, मेहबूब अंसारी सहित कुल आठ लोगों पर 30 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. भूपालपुरा थाने में दर्ज FIR में डॉ. मुर्डिया ने गंभीर आरोप लगाया है कि दिवंगत पत्नी इंदिरा की बायोपिक और अन्य फिल्मों में 200 करोड़ मुनाफे का झांसा देकर सुनियोजित तरीके से ठगी की गई.

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर विक्रम भट्ट के खिलाफ उदयपुर में 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है. भूपालपुरा थाने में दर्ज FIR में विक्रम भट्ट के अलावा उनकी पत्नी श्वेतांबर भट्ट, महबूब, दिनेश कटारिया सहित कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है. शिकायतकर्ता उदयपुर के प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ डॉ. अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया है कि विक्रम भट्ट ने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में फिल्म बनाने के नाम पर 200 करोड़ के मुनाफे का लालच देकर 30 करोड़ रुपये हड़प लिए.

पत्नी की याद में फिल्म बनाने का दिया लालच

डॉ. अजय मुर्डिया के अनुसार, विक्रम भट्ट ने उनसे कहा था कि वे अपनी मृतका पत्नी की याद में एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं. फिल्म रिलीज होने के बाद 200 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा होगा और उसमें से बड़ा हिस्सा डॉ. मुर्डिया को दिया जाएगा. इस लालच में डॉ. मुर्डिया ने अलग-अलग किस्तों में करीब 30 करोड़ रुपये विक्रम भट्ट और उनके साथियों को दे

पुलिस ने शुरू की जांचभूपालपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी आरोपियों के बैंक खातों की जांच कर रही है और जल्द ही विक्रम भट्ट समेत सभी को नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी.उदयपुर में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. लोग हैरान हैं कि बॉलीवुड का बड़ा नाम किस तरह एक डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हो सकता है. डॉ. मुर्डिया ने कहा, “मैंने भावनाओं में आकर पैसा दिया, लेकिन अब न्याय चाहिए.” पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी.

भूपालपुरा थाने में दर्ज FIR में कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबर भट्ट, महबूब और दिनेश कटारिया के अलावा चार अन्य साथी शामिल हैं. डॉ. अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया है कि सभी ने आपस में मिलीभगत कर सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की. पहले फिल्म बनाने और 200 करोड़ मुनाफे का लालच देकर 30 करोड़ रुपये ऐंठे गए. पैसा लेने के बाद विक्रम भट्ट ने फोन उठाना और मिलना पूरी तरह बंद कर दिया. अब पुलिस इन सभी आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है.

