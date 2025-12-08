Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

BIOPIC के नाम पर 30 करोड़ की ठगी का आरोप, आज राजस्थान लाए जा रहे विक्रम भट्ट

Vikram Bhatt in Rajasthan Police custody: बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की ठगी का आरोप! मुंबई में साली के घर से गिरफ्तार, आज उदयपुर लाए जाएंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Avinash jagnawat
Published: Dec 08, 2025, 10:40 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 10:40 AM IST

Trending Photos

कोटा में 300 साल पुराने तने से निकली हनुमान जी की दिव्य मूर्ति, देखें फोटोज
6 Photos
Do You Know

कोटा में 300 साल पुराने तने से निकली हनुमान जी की दिव्य मूर्ति, देखें फोटोज

Rajasthan Government Project: 814 करोड़ की लागत से 6 नए हाईवे, अजमेर-भीलवाड़ा में बेहतर कनेक्टिविटी,1 घंटे में पहुंच जाओगे ब्यावर से कोटा
7 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: 814 करोड़ की लागत से 6 नए हाईवे, अजमेर-भीलवाड़ा में बेहतर कनेक्टिविटी,1 घंटे में पहुंच जाओगे ब्यावर से कोटा

पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय ! बादलों की आवाजाही के बीच जानें राजस्थान के सबसे ठंडे 10 शहर
7 Photos
Rajasthan Weather Update

पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय ! बादलों की आवाजाही के बीच जानें राजस्थान के सबसे ठंडे 10 शहर

Aadhaar card Update: अब आधार कार्ड में अपडेशन के लिए साइबर कैफे का झंझट ख़त्म, घर बैठे FREE में ऐसे करें 5-17 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट
7 Photos
Aadhaar card update

Aadhaar card Update: अब आधार कार्ड में अपडेशन के लिए साइबर कैफे का झंझट ख़त्म, घर बैठे FREE में ऐसे करें 5-17 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट

BIOPIC के नाम पर 30 करोड़ की ठगी का आरोप, आज राजस्थान लाए जा रहे विक्रम भट्ट

Vikram Bhatt Case: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है. राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उन्हें उनकी साली के घर से पकड़ा गया. अब बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें पूछताछ के लिए उदयपुर लाया जाएगा. अदालत ने 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं और बिना अनुमति विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है.

उदयपुर डॉक्टर की शिकायत से हुआ खुलासा

यह सनसनीखेज मामला इंदिरा IVF अस्पताल के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत से सामने आया. डॉ. मुर्डिया ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट ने उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने के लिए उकसाया. भट्ट ने दावा किया था कि प्रोजेक्ट से 200 करोड़ तक का मुनाफा होगा. इसमें विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य लोग शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी

एफआईआर के मुताबिक, विक्रम भट्ट ने डॉ. मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने का वादा किया और प्रोडक्शन का जिम्मा खुद संभाला. जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, भट्ट ने और पैसे मांगे और अपनी पत्नी व बेटी को भी सहयोगी बनाया. प्रोजेक्ट के लिए श्वेतांबरी भट्ट के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी, जिसके जरिए ठगी की गई.

विक्रम भट्ट का पक्ष: आरोप झूठे, पुलिस गुमराह

वहीं, विक्रम भट्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि एफआईआर में लिखी बातें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और पुलिस को गुमराह किया गया है. उनके अनुसार, डॉ. मुर्डिया ने 'विराट' नामक फिल्म का प्रोडक्शन अचानक रोक दिया और तकनीशियनों को पेमेंट नहीं किया. भट्ट ने कहा कि वह निर्दोष हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news