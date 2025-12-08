BIOPIC के नाम पर 30 करोड़ की ठगी का आरोप, आज राजस्थान लाए जा रहे विक्रम भट्ट

Vikram Bhatt in Rajasthan Police custody: बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की ठगी का आरोप! मुंबई में साली के घर से गिरफ्तार, आज उदयपुर लाए जाएंगे.
Vikram Bhatt Case: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है. राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उन्हें उनकी साली के घर से पकड़ा गया. अब बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें पूछताछ के लिए उदयपुर लाया जाएगा. अदालत ने 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं और बिना अनुमति विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है.
उदयपुर डॉक्टर की शिकायत से हुआ खुलासा
यह सनसनीखेज मामला इंदिरा IVF अस्पताल के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत से सामने आया. डॉ. मुर्डिया ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट ने उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने के लिए उकसाया. भट्ट ने दावा किया था कि प्रोजेक्ट से 200 करोड़ तक का मुनाफा होगा. इसमें विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य लोग शामिल थे.
पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी
एफआईआर के मुताबिक, विक्रम भट्ट ने डॉ. मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने का वादा किया और प्रोडक्शन का जिम्मा खुद संभाला. जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, भट्ट ने और पैसे मांगे और अपनी पत्नी व बेटी को भी सहयोगी बनाया. प्रोजेक्ट के लिए श्वेतांबरी भट्ट के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी, जिसके जरिए ठगी की गई.
विक्रम भट्ट का पक्ष: आरोप झूठे, पुलिस गुमराह
वहीं, विक्रम भट्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि एफआईआर में लिखी बातें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और पुलिस को गुमराह किया गया है. उनके अनुसार, डॉ. मुर्डिया ने 'विराट' नामक फिल्म का प्रोडक्शन अचानक रोक दिया और तकनीशियनों को पेमेंट नहीं किया. भट्ट ने कहा कि वह निर्दोष हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी.
