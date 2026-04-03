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गर्मागर्म बहस से खोल उठा खून,जमीन हासिल करने के लिए भाई ने भाई को उतार दिया मौत के घाट

Udaipur crime: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सगे भाई ने जमीन के विवाद में गुस्से में आकर अपने दूसरे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Apr 03, 2026, 09:41 AM IST | Updated:Apr 03, 2026, 09:41 AM IST

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गर्मागर्म बहस से खोल उठा खून,जमीन हासिल करने के लिए भाई ने भाई को उतार दिया मौत के घाट

Udaipur Murder files: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. यहां एक सगे भाई ने अपने ही भाई की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना ने परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक की लहर फैला दी है.


फलासिया थाना क्षेत्र के ढाला गांव में गुरुवार रात यह वारदात हुई. पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से तीखा विवाद चल रहा था. इसी विवाद की वजह से दोनों भाइयों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात दोनों भाई शराब पार्टी में शामिल थे. इसी दौरान जमीन के मुद्दे पर फिर से उनकी बहस शुरू हो गई. शुरुआत में मामूली कहासुनी थी, जो धीरे-धीरे गर्मागर्म बहस में बदल गई. गुस्सा बढ़ते ही स्थिति हिंसक रूप लेने लगी.


गुस्से में आकर एक भाई ने दूसरे भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया. वार इतना घातक था कि पीड़ित भाई वहीं गिर पड़ा. अत्यधिक रक्तस्राव के कारण देर रात उसकी मौत हो गई. वारदात के तुरंत बाद दोनों भाई अपने-अपने घर चले गए.

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मौत की सूचना मिलते ही आरोपी भाई अपने परिवार सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी और उसके परिवार का कोई अता-पता नहीं है.घटना की सूचना मिलते ही फलासिया थाना प्रभारी सीताराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झाड़ोल उपजिला चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवा दिया. पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए छानबीन शुरू कर दी है. आसपास के गांवों और संभावित ठिकानों पर पुलिस की नजर है.


यह घटना परिवार के अंदर की जमीन विवाद को लेकर हो रही हिंसा का एक और दुखद उदाहरण है. स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर भाई-भाई में इतनी नफरत बढ़ जाना बेहद चिंताजनक है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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