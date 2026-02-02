Zee Rajasthan
जनजाति कलाकारों के साथ थिरके मंत्री बाबूलाल खराड़ी, झाड़ोल को मिली 1 करोड़ की सौगात, पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan News: उदयपुर के झाड़ोल में जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कलाकारों के साथ लोकनृत्य कर सबका दिल जीत लिया. उन्होंने 750 युवाओं को सम्मानित किया और लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपये की सौगात दी.

Published: Feb 02, 2026, 11:15 AM IST | Updated: Feb 02, 2026, 11:15 AM IST

Babulal Kharadi in Jhadol Program: उदयपुर के झाड़ोल में आयोजित आदिवासी जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में उस वक्त उत्साह का ठिकाना नहीं रहा, जब राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर कलाकारों के साथ लोकनृत्य करने लगे. जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा मंत्री का यह सादगी भरा अंदाज देखकर वहां मौजूद हजारों ग्रामीण और युवा जोश से भर गए.

लोक धुनों पर थिरके मंत्री, कलाकारों का बढ़ा उत्साह
कार्यक्रम के दौरान जब स्थानीय जनजाति कलाकारों ने पारंपरिक लोकनृत्य की प्रस्तुति शुरू की, तो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी उनके बीच पहुँच गए. उन्होंने न केवल कलाकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य किया, बल्कि पारंपरिक गीत गाकर समां बांध दिया. मंत्री को अपने बीच एक आम कलाकार की तरह नाचते देख युवाओं और ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे परिसर को गुंजा दिया. खराड़ी की यही सादगी उन्हें अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय बनाती है.

750 प्रतिभाओं का सम्मान
समारोह का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की उभरती प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था. इस दौरान वर्ष 2023 से 2025 तक की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों सहित कुल 750 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. शिक्षा के साथ-साथ खेल, चिकित्सा, सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं और पदोन्नत अधिकारियों को भी स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया.

खराड़ी ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आपको कड़ी मेहनत कर समाज और देश का नाम रोशन करना है.

झाड़ोल को बड़ी सौगात
युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मंत्री खराड़ी ने कार्यक्रम में एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने झाड़ोल के शबरी आश्रम में लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का ऐलान किया.

अब झाड़ोल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे IAS, RAS, REET) की तैयारी के लिए बड़े शहरों में जाकर लाखों खर्च नहीं करने पड़ेंगे. उन्हें अपने घर के पास ही बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी.

गणमान्य जनों की गरिमामयी उपस्थिति
इस भव्य आयोजन में भाजपा नेता गुणवंत सिंह झाला, भंवर सिंह पंवार, पूर्व विधायक हीरालाल दरांगी और एसडीएम कपिल कोठारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और जनजाति समाज के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

