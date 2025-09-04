Zee Rajasthan
छोटीसादड़ी पुलिस ने दो मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, ढाई साल बाद पकड़

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी और पुलिस पर हमले के मामले में ढाई साल से फरार दो तस्करों को गिरफ्तार किया. 20-20 हजार के इनामी बदमाशों से 803 किग्रा डोडा चूरा व 20 किग्रा अफीम बरामद. ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई.

Published: Sep 04, 2025, 08:55 AM IST | Updated: Sep 04, 2025, 08:55 AM IST

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले की छोटीसादड़ी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी एवं पुलिस पर हमले के मामले में बीते ढाई सालों से फरार चल रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यह कार्रवाई की गई.

छोटीसादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि ढाई साल पहले 25 मार्च 2023 को पुलिस टीम द्वारा कारूंडा चौराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी तभी दो स्कॉर्पियो में सवार बदमाश नाकाबंदी तोड़कर निंबाहेड़ा की और भाग निकले. जिनका पीछा कर पुलिस ने रुकवाया तो उन्होंने फायरिंग कर दी और कुछ तस्कर भागने में कामयाब रहे. पुलिस ने दोनों स्कॉर्पियो से 803 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा और 20 किलो अफीम के साथ कुछ हथियार भी बरामद किए.

जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत लगभग दो करोड रुपए थी. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था लेकिन बालोतरा के बायतु निवासी गजेंद्र जाट उर्फ गजनी और मगाराम जाट फरार चल रहे थे.

जिन पर पुलिस ने 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था, पुलिस को सूचना मिली कि दोनों बालोतरा उप जेल में बंद है. इस पर प्रोडक्शन वारंट के जरिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की यह कार्रवाई जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई.

