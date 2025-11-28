स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन से परेशान हुआ चित्तौड़गढ़ का युवक, 8 पेज में बयां किया दर्द, फिर...

Udaipur News: स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन से परेशान होकर चित्तौड़गढ़ के मंगलवार के एक युवक ने विषाक्त सेवन कर खुदकुशी करने का प्रयास किया. इससे पहले उसने आठ पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा था. जिसमें उसने बिजनेसमैन पर कई गंभीर आरोप लगाए.

गनीमत रही युवक विष्णु मेनारिया का छोटा भाई समय पर घर पहुंच गया. जिसे वह चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया. विष्णु ने बताया कि एनआरआई बिजनेसमैन पंकज ओसवाल के यहां पर उसके पिता 7 साल से कुक का काम कर रहे थे.

ओसवाल ने उसके पिता को इंडिया नहीं आने दिया और बंदी बनाकर रख लिया. सरकार की मदद से वह नवंबर 2024 में अपने पिता को भारत लाने में सफल रहा. लेकिन 3 महीने बाद ही वहां की सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया. उनके पिता वहां के सरकार की कस्टडी में है और बिजनमेन के खिलाफ केस लड़ रहे हैं. इसका बदला लेने के लिए ओसवाल उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करा उन्हें धमकी दे रहा है. इसी परेशान हो कर उसने सुसाइड करने का प्रयास किया.

अवैध संबंध के शक ने लिया खौफनाक मोड़, छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दी मौत की सजा

Udaipur Murder: राजस्थान के उदयपुर जिले में ओगणा थाना क्षेत्र के पडावली गांव अंतर्गत आने वाले लहूरों का वास में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. आरोपी भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर लठ्ठ से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि दोनों भाई साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंधों के शंका के चलते विवाद हो गया. छोटे भाई हीरा लाल ने बड़े भाई राता लाल पर लट्ठ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया.



सूचना पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया. ओगणा थाना अधिकारी रामअवतार मीणा ने बताया कि घटना की सूचना के बाद एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया था.

