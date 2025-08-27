टहलते हुए सुवानियां स्कूल आ गया मगरमच्छ, घास में मुंह खोल बैठ गया

Chittorgarh News : चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड क्षेत्र के सुवानियां गांव के सरकारी स्कूल में करीब 9 से 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया. गनीमत रही कि इस समय बच्चे और स्टाफ छुट्टी पर थे, वरना यह बड़ा हादसा बन सकता था.

सूचना मिलते ही वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों की टीम मौके पर पहुंची. स्कूल परिसर में दो से तीन फीट ऊंची घास और फिसलन के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलें आईं.

टीम ने दो से तीन घंटे की मेहनत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर वन विभाग के वाहन में लादा और बस्सी बांध में छोड़ दिया. ग्रामीणों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली.

आपको बता दें कि यह क्षेत्र पहले भी मगरमच्छ के आने के लिए जाना जाता है खासतौर पर बारिश के दिनों में तो मगरमच्छ आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं

मगरमच्छ करीब 9 से 10 फीट लंबा और 100 किलो वजन का था. जो स्कूल परिसर में उगी घास में आराम से मुंह खोल कर बैठा था.

बताया जा रहा है कि दिन में 2 बजे मगरमच्छ ने स्कूल में एंट्री ली तभी ग्रामीणों ने उसे देख लिया था. खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली और वन विभाग को सूचित किया गया.

स्कूल में बैठे मगरमच्छ को दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जा कर काबू में किया जा सका. फिर इसे वन विभाग की टीम ने बस्सी संचुरी में ले जाकर बांध में छोड़ दिया.

आपको बता दें कि सुवानियां के पास ही बेड़च नदीं गुजरती है जिससे ये मगरमच्छ गांव की तरफ आ जाते हैं . एक महीने पहले भी दो बार मगरमच्छ गांव की यात्रा कर चुके हैं जिन्हे पकड़कर सुरक्षित छोड़ा गया था.