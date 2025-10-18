Zee Rajasthan
धनतेरस पर उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में जुटी भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी लाइनें

Dhanteras 2025: राजस्थान में उदयपुर का प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर दीपावली पर्व के स्वागत के लिए भव्य रूप से सजाया गया है. मंदिर परिसर और आसपास की गलियां दीपों, रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक रोशनी से जगमगा उठी हैं. पूरा वातावरण दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है. यहां 18 से 22 अक्टूबर तक पांच दिन का दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 01:59 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 01:59 PM IST

Udaipur Mahalakshmi Mandir: उदयपुर का प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर दीपावली पर्व के स्वागत के लिए भव्य रूप से सजाया गया है. मंदिर परिसर और आसपास की गलियां दीपों, रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक रोशनी से जगमगा उठी हैं. पूरा वातावरण दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है. यहां 18 से 22 अक्टूबर तक पांच दिन का दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा.

यहां दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस (18 अक्टूबर) से हो चुकी है. इस दिन तड़के सुबह 4:30 बजे मंगला दर्शन के साथ पर्व का शुभारंभ किया गया. धनतेरस के अवसर पर माता महालक्ष्मी का तीन अलग-अलग स्वरूपों में विशेष श्रृंगार किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा.

माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा

इसके बाद 19 अक्टूबर (रूप चौदस) के दिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें उन्हें रत्नों और चांदी के आभूषणों से अलंकृत किया जाएगा. वहीं, 21 अक्टूबर को दीपावली के दिन महालक्ष्मीजी को सोने के गहनों से सजाया जाएगा, जो इस पर्व का सबसे भव्य क्षण होगा. इस दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है, क्योंकि माना जाता है कि दीपावली पर महालक्ष्मी के दर्शन से वर्षभर धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

मंदिर को हजारों दीपों और फूलों से सजाया जाएगा

22 अक्टूबर को दीपोत्सव का समापन होगा. इस दिन मंदिर को हजारों दीपों और फूलों से सजाया जाएगा, जिससे पूरा परिसर प्रकाश और भक्ति से नहा जाएगा. इसी दिन रात में अन्नकूट पर्व की शुरुआत होगी. 22 अक्टूबर की सुबह 3 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे, इसके बाद शाम 5 बजे अन्नकूट आरती के साथ दीपोत्सव का भव्य समापन किया जाएगा.

मंदिर में विराजमान माता गज लक्ष्मी के स्वरूप में हैं. वे हाथी पर विराजमान हैं, जो समृद्धि, शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है. यह मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक आभा और प्राचीनता के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि दीपोत्सव के दौरान यह स्थान भक्ति, संस्कृति और परंपरा का केंद्र बन जाता है.

हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता महालक्ष्मी के दर्शन करेंगे और सुख-समृद्धि की कामना करेंगे. रोशनी, पूजा-अर्चना और भक्ति के इस अद्भुत संगम से उदयपुर का महालक्ष्मी मंदिर दीपोत्सव के दिनों में एक जीवंत आध्यात्मिक तीर्थ बन गया है.

