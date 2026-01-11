पूर्व विश्वविद्यालय अधिकारी और पत्नी से 12 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 67 लाख की ठगी, फर्जी सीबीआई-मजिस्ट्रेट बनकर की सनसनीखेज धोखाधड़ी

Rajasthan Digital Arrest: उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भरत व्यास और उनकी पत्नी के साथ साइबर ठगों ने बेहद क्रूर और सुनियोजित तरीके से ठगी की है. ठगों ने दोनों को 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और इस दौरान कुल 67 लाख रुपये हड़प लिए. यह मामला उदयपुर साइबर थाने में दर्ज करवाया गया है और पुलिस इसकी गहन जांच में जुटी हुई है.

कैसे शुरू हुई ठगी का सिलसिला

घटना की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई, जब भरत व्यास के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने बताया कि उनके नाम पर एक गंभीर शिकायत दर्ज हुई है. कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई, जिसमें व्यक्ति ने खुद को दिल्ली सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी बताया. उसने दावा किया कि पीड़ित के नाम पर नरेश नामक व्यक्ति से 20 लाख रुपये का लेन-देन हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है.

फर्जी उच्चाधिकारी और मजिस्ट्रेट से कराई बात

ठग ने पीड़ित को और डराने के लिए फर्जी उच्चाधिकारी से बात कराई. इसके बाद उन्होंने एक फर्जी मजिस्ट्रेट से भी वीडियो कॉल पर बात कराई, जिसमें मजिस्ट्रेट ने पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने की धमकी दी और जमानत के नाम पर तुरंत 12 लाख रुपये मंगवाए. पीड़ित ने डर के मारे यह राशि ट्रांसफर कर दी.

टुकड़ों-टुकड़ों में हड़पी 67 लाख रुपये

इसके बाद ठगों ने लगातार दबाव बनाए रखा. उन्होंने पीड़ित दंपति को बार-बार फोन कर बताया कि जांच चल रही है, उनके खाते फ्रीज हो चुके हैं और अगर राशि नहीं जमा की गई तो गिरफ्तारी होगी. इस डर से भरत व्यास और उनकी पत्नी ने विभिन्न माध्यमों से कुल 67 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए. यह पूरी प्रक्रिया 12 दिनों तक चली, जिसमें दोनों को लगातार फोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए डराया-धमकाया जाता रहा.

आखिरकार पुलिस के पास पहुंचे पीड़ित

जब दोनों परिवार के सदस्यों को इस बात का शक हुआ कि यह सब ठगी का मामला है, तब वे बेहद परेशान होकर उदयपुर साइबर क्राइम थाने पहुंचे. पीड़ित भरत व्यास ने पूरी घटना का ब्योरा देते हुए शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि ठग इतने पेशेवर थे कि उन्होंने असली सीबीआई और कोर्ट की भाषा, प्रक्रिया और यहां तक कि फर्जी दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट भी दिखाए.

पुलिस जांच में जुटी, लोगों को दी चेतावनी

साइबर थाने ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस विभिन्न बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और आईपी एड्रेस की ट्रेसिंग कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह के कॉल या मैसेज पर बिना जांचे पैसे ट्रांसफर न करें. खासकर सीबीआई, इनकम टैक्स, बैंक या कोर्ट के नाम से आने वाले कॉल्स पर सतर्क रहें.

