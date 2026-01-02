रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर में दिया संदेश, बोले- ज्ञान के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी

Udaipur News: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को उदयपुर में विद्या प्रचारिणी सभा और बीएन संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने दिल्ली धमाका, देश की सुरक्षा, शिक्षा, संस्कार और भारत की वैश्विक स्थिति को लेकर कई अहम बयान दिए.

राजनाथ सिंह ने लाल किले के पास हुए धमाके का जिक्र करते हुए कहा कि जांच में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल थे. उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर अपनी पर्ची पर RX लिखते थे, उनके पास RDX मिला. इसलिए ज्ञान के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की टॉप-3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा. भारत डिफेंस सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है. हथियार निर्माण में देश आत्मनिर्भर बन चुका है. पहले भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत बोले तो पूरी दुनिया सुनती है.

बीएन संस्थान के स्कूलों में सैनिक स्कूल की मांग पर रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव है. वे इस विषय को स्वयं देखेंगे. साथ ही ये भी कहा कि बिना झूठे आश्वासन के पूरी कोशिश करेंगे. राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि वे अपने राजनीतिक जीवन में बिना भरोसे के वादे नहीं करते, क्योंकि इससे राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हुआ है.

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में 2018 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 54 प्रतिशत लोग अपने बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षकों का समाज में सम्मान है. नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ ज्ञान और संस्कार को केंद्र में रखा गया है. शिक्षकों को विशेष महत्व दिया गया है. साथ ही उन्होंने मंच से कहा कि देश की 60 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ के कार्यक्रमों में जाने के बावजूद, उदयपुर की इस यूनिवर्सिटी में उन्हें खास पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हुई.