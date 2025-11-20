उदयपुर में होने वाली शाही शादी में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, ताजमहल के बाद लेकसिटी का करेंगे दीदार

Zee Rajasthan
Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 20, 2025, 08:02 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 08:02 PM IST

Udaipur News: राजस्थान का उदयपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है. लेकसिटी आने वाले दिनों में एक भव्य और हाई-प्रोफाइल विवाह समारोह की मेजबानी करने जा रही है. अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे और अमेरिकी मूल की एलिजाबेथ के विवाह उत्सव में दुनिया भर के मेहमान शामिल होंगे. इस शाही समारोह में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उपस्थिति होंगे.

सूत्रों के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर 21 नवंबर की शाम चार्टर विमान से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वे परिवार सहित चार दिन तक उदयपुर में ठहरेंगे और शादी की कई रस्मों में शामिल होंगे.ट्रंप जूनियर के ठहरने की व्यवस्था शहर के सबसे लग्जरी होटलों में से एक लीला पैलेस में की गई है, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

शादी के मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक जग मंदिर पैलेस और भव्य सिटी पैलेस के मानक चौक में होंगे. इन दोनों स्थानों पर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. फूलों की सजावट, विशेष लाइटिंग, पारंपरिक स्वागत और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए हाई-एंड मेन्यू जैसे इंतजामों से यह शादी शाही होने वाली है.

शादी में देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है. बड़े पैमाने पर होने वाली इस भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं. एयरपोर्ट से लेकर लीला पैलेस, जग मंदिर और सिटी पैलेस तक कड़े सुरक्षा घेरों की व्यवस्था की गई है.

उदयपुर हमेशा से डेस्टिनेशन वेडिंग की पसंदीदा जगह रहा है, लेकिन ट्रंप परिवार की मौजूदगी इस शादी को ग्लोबल लेवल पर और भी खास बना रही है. शहर के होटल, ट्रैवल कंपनियां, आयोजन टीम और स्थानीय कलाकार इस समारोह को यादगार बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उदयपुर में राजू मंटेना के बेटे की शाही शादी में जूनियर ट्रंप शामिल होने आ रहे हैं. ट्रंप परिवार और राज मंटेना सालों से अच्छे दोस्त हैं. राज मंटेना 1960 में भारत में पैदा हुए थे और अब फ्लोरिडा में रहते हैं. राजू मंटेना अमेरिकी फार्मा लीडर हैं, जिनकी Ingenus और Integra Connect कंपनियां चर्चित हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को आगरा में ताजमहल का दीदार किया. अपने मित्रों के साथ पहुंचे ट्रंप जूनियर करीब 45 मिनट तक इस विश्वप्रसिद्ध स्मारक में रहे और इसकी अद्वितीय खूबसूरती को निहारते रहे.

उनकी विजिट के दौरान ताजमहल में मौजूद पर्यटकों को कुछ देर के लिए प्रवेश से रोका गया. ट्रंप जूनियर दोपहर 3:10 बजे ताजमहल पहुंचे. वे होटल अमर विलास से पूर्वी गेट तक बैटरी कार के माध्यम से स्मारक परिसर में पहुंचे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

