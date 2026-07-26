/उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन का भंडाफोड़, बजरी से भरे डंपर-ट्रैक्टर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

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Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ सायरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डंपर और एक ट्रैक्टर को जप्त किया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को थाने पर खड़ा करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार किया गया है.
कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया. थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन एवं अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.
डंपर चालकगिरफ्तार और डंपर जब्त
इसी के तहत सायरा थाना क्षेत्र के कोविया रोड पर ढीकोड़ा में हेड कांस्टेबल सुखाराम मय टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डंपर को रोककर जांच की. पुलिस ने डंपर चालक ढोलाराम बेकरिया को गिरफ्तार कर डंपर जब्त कर लिया.
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वहीं दूसरी कार्रवाई में ढोल चौकी प्रभारी एएसआई शंभू सिंह मय टीम ने नांदेशमा क्षेत्र के तिरोल में अवैध बजरी से भरे एक बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ा. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक कालू को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया. पुलिस ने दोनों वाहनों को सायरा थाने पर खड़ा करवाकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. साथ ही अवैध बजरी के संबंध में खनन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है.
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