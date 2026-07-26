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उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन का भंडाफोड़, बजरी से भरे डंपर-ट्रैक्टर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

Udaipur News: उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे एक डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त किया. दोनों चालकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने खनन विभाग को भी सूचना दी है और अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published:Jul 26, 2026, 02:07 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 02:07 PM IST
उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन का भंडाफोड़, बजरी से भरे डंपर-ट्रैक्टर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ सायरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डंपर और एक ट्रैक्टर को जप्त किया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को थाने पर खड़ा करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी. वहीं दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार किया गया है.

कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया. थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन एवं अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.

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डंपर चालकगिरफ्तार और डंपर जब्त

इसी के तहत सायरा थाना क्षेत्र के कोविया रोड पर ढीकोड़ा में हेड कांस्टेबल सुखाराम मय टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डंपर को रोककर जांच की. पुलिस ने डंपर चालक ढोलाराम बेकरिया को गिरफ्तार कर डंपर जब्त कर लिया.

वहीं दूसरी कार्रवाई में ढोल चौकी प्रभारी एएसआई शंभू सिंह मय टीम ने नांदेशमा क्षेत्र के तिरोल में अवैध बजरी से भरे एक बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ा. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक कालू को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया. पुलिस ने दोनों वाहनों को सायरा थाने पर खड़ा करवाकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. साथ ही अवैध बजरी के संबंध में खनन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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